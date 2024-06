Casa: come arredarla per sentirsi sempre giovani tra le mura domestiche

più l'età avanza, maggiore è il tempo che si trascorre in casa. Questo è già di per sè un ottimo motivo affinché la scelta dell'arredo debba essere fatta assecondando le esigenze e la personalità di chi vi abita. Ma la luce è davvero fondamentale perché gli ambienti luminosi favoriscono il buonumore e provano a non far incidere eccessivamente le spese di elettricità sul budget. Favorire spazi luminosi, dove ampie vetrate fanno da parete, è quindi la soluzione ideale. Per dare continuità alla luce, un suggerimento è quello di fare in modo che cucina e living siano separati da semplici pareti mobili, che lasciano passare la luce, oppure addirittura convivano in un unico ambiente rendendo ancor più semplice lo stare piacevolmente in compagnia. Stare insieme ad amici o familiari è il modo migliore per sentirsi vivi, giovani e pieni di energia positiva.