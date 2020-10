Una chioma meravigliosa anche in autunno con lo shampoo fatto in casa

Chiome fluenti e vigorose anche senza shampoo con additivi chimici? Non è impossibile: se con l’avanzare dell’ autunno i capelli iniziano a risentire del cambio di stagione , possiamo dare una sferzata di energia e risollevare il morale e la capigliatura con una trattamento speciale a base di ingredienti naturali e un po’ di coccole : ecco come.

Per prima cosa, è bene sottolineare che la salute dei capelli è influenzata, come per il benessere di tutto l’organismo, dagli stati d’animo, dallo stress, dallo stile di vita e dall’alimentazione: per una chioma al top possiamo iniziare prendendoci un po’ di tempo per noi e regalarci un trattamento fai da te che sarà sicuramente un valido ausilio per ritrovare una capigliatura splendente.

Trattamento nutriente: se i capelli sembrano opachi e sfibrati, il miele sarà un vero toccasana che consentirà di ritrovare la luminosità perduta, oltre a regalare morbidizza e corposità. Per un trattamento a tutto nutrimento, misceliamo tre cucchiai di acqua con un cucchiaio di miele e poi applicare la miscela sui capelli umidi. Lasciamo in posa il tempo necessario, magari mentre facciamo un bel bagno caldo o sorseggiamo una tisana corroborante, e poi sciacquiamo con acqua tiepida. Risultato garantito.

Trattamento detergente: per uno shampoo capace davvero di detergere e pulire i capelli, possiamo ricorrere al sapone per il bucato. Per un lavaggio fai da te, usiamo il sapone di Marsiglia che immergeremo in 100 ml di acqua bollente. Per regalare una profumazione gradevole e procedere con delicatezza, aggiungiamo qualche goccia di un olio essenziale a un cucchiaino di alcool etilico che poi mescoleremo al composto di sapone. Dopo aver lasciato raffreddare il tutto, versiamo il composto in un flacone di plastica pulito. Un rimedio della nonna davvero efficace.

Trattamento capelli grassi: tra i mille usi del bicarbonato, possiamo annoverare anche quello per detergere a fondo la cute in caso di capelli grassi o di forfora. Per ottenere l’emulsione che andremo a stendere su chioma e successivamente sulle lunghezze, mescoliamo un cucchiaio di bicarbonato con un po’ d’acqua finché otteniamo la consistenza di uno shampoo. Passiamo questa emulsione sui capelli già bagnati e poi lasciamo in posa, massaggiando delicatamente. Anche se i capelli sembreranno induriti, non lasciamoci spaventare: una volta lavati e risciacquati con l’aceto di mele saranno morbidi e pulitissimi.

Trattamento ristrutturante: per capelli che tendono a spezzarsi e che si assottigliano, i migliori amici sono i tuorli d’uovo. Prendiamone due dalla dispensa e mescoliamoli con il succo di mezzo limone e qualche goccia di rum: otterremo un composto perfetto per uno shampoo dalle proprietà fortificanti. Distribuiamo il composto sui capelli umidi e massaggiamo, lasciando agire per mezz'ora. Dopo aver risciacquiamo abbondantemente non dimentichiamo anche in questo caso di terminare con un risciacquo a base di aceto di mele per regalarci una chioma lucentezza e corposa.

Trattamento fortificante: per rendere più forte la nostra chioma, possiamo fare ricorso al mondo vegetale. La rucola non è solo buona: ma può essere utilizzata per realizzare un ottimo shampoo adatto a tutti i tipi di capelli. Dopo averla lavata molto bene, prepariamo un infuso mettendola a bollire per un quarto d’ora circa nell’acqua a cui avremo aggiunto un po' di bicarbonato. Scoliamo le foglie e dopo aver mescolato il composto distribuiamolo sui capelli, lasciandolo in posa per 15 minuti circa. Dopo il risciacquo potremo tastare con mano la ritrovata delicatezza della nostra preziosa capigliatura.

E se non possiamo usare l’acqua... se per qualsiasi ragione siamo impossibilitati ad utilizzare l’acqua, vuoi per mancanza di tempo, vuoi perché abbiamo altri impedimenti, possiamo cavarcela ricorrendo a uno shampoo a secco “fai da te”. Usiamo dell’amido di mais da spargere sul cuoio capelluto, facciamo un bel massaggio per rimuovere completamente l’untuosità, poi spazzoliamo i capelli con vigore. Risultato: capelli freschi e morbidi come appena lavati.