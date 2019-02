Prenditi cura dei tuoi capelli con l'olio di jojoba

Utilizzato fin dalla notte dei tempi, l'olio di jojoba era noto agli Aztechi e agli Indiani d’America, che lo impiegavano sotto forma di impacchi per contrastare l’aridità di pelle e capelli causata dal caldo torrido delle zone desertiche.

La spremitura dei frutti dell'arbusto legnoso, che sono grandi quanto le arachidi, produce una cera inodore dalla consistenza oleosa che si assorbe facilmente e regola il sebo della pelle lasciandola sempre idratata e mai grassa.



Antibatterico naturale: l'olio di jojoba ha spiccate proprietà antibatteriche: perfetto per ridurre eventuali infiammazioni a livello cutaneo, può essere usato come anti-forfora naturale regolarizzando ed equilibrando la produzione sebacea. Questo olio è perfetto anche in caso di capelli unti e grassi: infatti, se da un lato idrata i capelli, dall'altro frena l'eccessiva produzione di sostanze sebacee grazie all'azione antisettica e antinfiammatoria sulle ghiandole sebacee del cuoio capelluto.



Idratazione e corposità al top: l'olio di jojoba è composto quasi totalmente da grassi monoinsaturi e in via residuale da grassi saturi, oltre a micronutrienti quali vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6 e vitamina E. Trattandosi di una cera liquida, l’olio di jojoba gode di un’elevata stabilità, non si ossida e non irrancidisce anche se viene sottoposto ad elevate temperature: si tratta quindi di un olio resistente e di lunga durata. Grazie alla sua particolare composizione chimica, riesce a penetrare nei follicoli piliferi idratando in profondità, rafforzando i capelli alla radice e nutrendo le fibre capillari.



Belli, morbidi e lucenti: l’olio di jojoba è ideale come balsamo naturale per capelli: tra le sue virtù, quelle di donare brillantezza, elasticità e morbidezza alla nostra chioma. Inoltre, è perfetto come volumizzante e coadiuvante nel restituire vitalità ai capelli danneggiati dal sole o da un uso eccessivo di piastra e asciugacapelli.



Alopecia, addio: l'olio di jojoba è ricco di aminoacidi essenziali. Massaggiato sul cuoio capelluto e mescolato a poche gocce di olio essenziale dalle proprietà rubefacenti, cioè in grado di determinare un richiamo di sangue negli strati più superficiali della pelle, aiuta a stimolare la crescita dei capelli e quindi è un valido ausilio nel contrastare l’alopecia.



Istruzioni per l'uso? Anche no! usare l’olio di jojoba per la cura dei capelli non richiede indicazioni particolari: è sufficiente aggiungerne qualche cucchiaio al flacone dello shampoo, che deve essere neutro e non aggressivo e in questo modo i capelli saranno subito decisamente più brillanti e idratati. Il consiglio furbo? Facciamo delle maschere per capelli a base proprio di olio di jojoba: basta distribuire l’olio di jojoba per tutta la lunghezza e soffermarci a massaggiare a fondo e delicatamente il cuoio capelluto; lasciamo in posa un quarto d'ora prima di risciacquare: risultato garantito!