Peso e metabolismo: scopri quel che c'è da sapere per una linea al top

Siamo prossimi alle festività natalizie e già sentiamo l'odore e il sapore delle tante leccornie che saranno sulla nostra tavola. Ma attenzione, perché il senso di colpa per i pasti eccessivamente ricchi è già dietro l'angolo e la parola dieta con buona probabilità sarà un pensiero fisso per i prossimi mesi.

Tuttavia, se nonostante gli sforzi, non solo non riusciamo a dimagrire, ma la bilancia si ostina a negarci qualsiasi piccola soddisfazione, forse una domanda sul perché non riusciamo a tornare in linea dovremmo porcela e la soluzione potrebbe essere nel nostro metabolismo.



Conosciamoci: conoscere il proprio metabolismo è imprescindibile prima di iniziare qualsiasi dieta: infatti, è ovvio che se il metabolismo è lento, questo può compromettere il risultato dei nostri sacrifici e ridurre a un luminicino le speranze di perdere peso. Capire come funziona il nostro metabolismo, stabilire se sia veloce o lento, serve a valutare in maniera consapevole quali strategie dobbiamo mettere in atto.

Quando tutto funziona: il metabolismo è un insieme di reazioni chimiche ed è la velocità con cui il nostro corpo brucia le calorie per soddisfare i bisogni vitali, trasformando le calorie degli alimenti che introduciamo con gli alimenti, in energia. Un metabolismo che funziona bene è fondamentale per la nostra salute e per mantenere un peso corporeo nella norma. Prima di prendere in considerazione qualsiasi dieta è quindi opportuno capire che tipo di metabolismo abbiamo e stabilire successivamente un programma alimentare adeguato, oltre a all'attività fisica. Occorre tenere presente, che le tipologie di metabolismo sono due: il metabolismo basale, cioè la quantità di energia che serve per mantenere le funzioni vitali, e che rappresenta in genere il 70% del totale, e il metabolismo energetico, che produce l'energia consumata con l'attività fisica che si pratica giornalmente oltre al consumo energetico causato dalla digestione.

Se il metabolismo è veloce: è quello che tutti vorremmo avere. Chi gode di un metabolismo veloce tende a ingrassare decisamente meno rispetto a chi ha un metabolismo lento e in generale non soffre di pressione bassa, non accumula grasso facilmente, non soffre di ritenzione idrica o di gonfiore addominale, non ha problemi di digestione e l'intestino funziona con regolarità.

Se il metabolismo è lento: un metabolismo lento ha quasi sempre la stessa sintomatologia e per quanta attenzione si faccia a quello che si mangia, e per quanto sport si riesca a praticare, al momento di pesarci la bilancia rimane inesorabilmente sempre ferma allo stesso punto. Se a questo aggiungiamo poi la costante sensazione di gonfiore e stanchezza, allora potremmo essere in presenza di alterazioni metaboliche.

Riconoscere i sintomi: se ci sentiamo perennemente spossati anche senza motivo, è possibile che sia questione di metabolismo lento, che affatica l'organismo, il quale a sua volta fa fatica a convertire il cibo in energia. Abbiamo sempre voglia di dolci? Anche questo è un indizio, perché lo zucchero serve a fare il pieno di energia. Tuttavia, se l'alimentazione è regolare e dormiamo in maniera soddisfacente, questo non dovrebbe accadere. Un altro sintomo di alterazione metabolica potrebbe essere la sensazione di freddo anche quando la temperatura è calda o mite: i processi metabolici corretti infatti creano energia scaldando il corpo naturalmente. In ultimo, diamo un'occhiata alla nostra pelle e ai capelli: se sono eccessivamente secchi, potremmo avere un problema di idratazione legato a un metabolismo non proprio corretto.

Suggerimenti: migliorare il tono muscolare è un ottima soluzione per bruciare calorie. Praticando attività fisica il nostro metabolismo aumenta notevolmente e rimane alto anche per diverse ore dal termine dell'allenamento, fino a dodici ore se è particolarmente intenso. Per accelerare il metabolismo al massimo l'attività mista è l'ideale: per esempio, un lavoro ad alta intensità, come gli esercizi di tonificazione con i pesi, con le macchine o a corpo libero, seguito da attività aerobica come la corsa, il ciclismo o il nuoto. Se poi qualche grammo di cellulite deciderà di farci comunque compagnia, avremo in ogni caso migliorato la circolazione sanguigna, l'apparato cardiocircolatorio e, grazie alle endorfine prodotte, ci sentiremo anche più in forma e più allegri: in ogni caso, un bilancio più che positivo.