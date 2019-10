Autunno: scopri il bello e il buono delle castagne

Le castagne sono il frutto del castagno, pianta che cresce nelle zone collinari e di bassa montagna regalando alla vista e al panorama naturale splendidi boschi. Al contrario dei marroni, prodotti da alberi coltivati, le castagne crescono liberamente in modo selvatico, sono piuttosto piccole, un po' schiacciate e dal colore scuro.

Spezzafame: la castagna ha un elevato potere saziante, al punto da essersi guadagnata il soprannome di “pane che cresce sull'albero”. La farina che se ottiene era molto utilizzata in cucina e costituiva un alimento importante per le popolazioni rurali e di montagna nei tempi antichi. Sia i marroni che le castagne sono ricchissimi di carboidrati, tanto che 100 grammi di frutto fresco contengono circa 200 calorie, che possono diventare un po' meno a seconda della preparazione. Per esempio, se la castagna viene bollita, l’apporto energetico scende a 130 kcal mentre resta a quota 190 nelle caldarroste.

Pancia piatta: l’alto contenuto di cellulosa della castagna ne fa una preziosa alleata del buon funzionamento e della regolarità intestinale. Questi frutti hanno anche buone proprietà antinfiammatorie grazie alla presenza di acidi fenolici, dei quali è noto il potere antiossidante e la capacità di prevenire gli stress ossidativi. Ottime per chi soffre di celiachia, essendo prive di glutine, sono anche ricche di potassio, minerale fondamentale per il buon funzionamento dell’organismo e che, insieme al sodio, regola l’equilibrio idrico.

Niente colesterolo: le castagne sono povere di grassi e grazie all’elevato contenuto di fibre sono alleate nella lotta contro elevati livelli di colesterolo. Chi è a dieta o deve controllare il peso dovrà limitarne il consumo, oppure sostituirlo ad altri alimenti calorici durante i pasti principali. Tra gli elementi nutrizionali presenti nella castagna spicca, come anticipato, il potassio, che contribuisce al rafforzamento dei muscoli, ma è buono anche l’apporto di fosforo, zolfo, magnesio, calcio, cloro e ferro, Vitamina C e acido folico.

Idratazione al top: la ricchezza di antiossidanti rende questi frutti ottimi alleati di bellezza. L’estratto di castagne aiuta a migliorare l’idratazione della pelle e a riparare i danni prodotti dai raggi ultravioletti, mentre la vitamina C è utile per la produzione di collagene, indispensabile per garantire all'epidermide elasticità e tonicità

Un viso perfetto: se abbiamo la tendenza alla pelle mista, la polpa della castagna è quello che fa per noi grazie al suo potere astringente. Per preparare una maschera dal risultato garantito, sarà sufficiente far bollire i frutti e schiacciarne la polpa. Per potenziare l’effetto astringente della maschera basta aggiungere del succo di arancia, latte e miele se vogliamo ottenere un effetto nutriente ed emolliente, o ancora dello yogurt naturale se l'obiettivo è illuminare l’incarnato.

Una chioma fluente: capelli morbidi e luminosi? Si può, grazie al prezioso aiuto delle castagne. Con le bucce del frutto o con l’acqua di cottura si può preparare un decotto da utilizzare nell’ultimo risciacquo dei capelli. Unica accortezza: il trattamento lascia un riflesso ramato è quindi è adatto solo a chi ha i capelli scuri o castani. Abbiamo i capelli biondi? Niente paura: sarà perfetto un decotto da preparare facendo bollire per una ventina di minuti le foglie di castagno, filtrare il composto e utilizzato come ultimo risciacquo dopo aver pulito i capelli.

Scrub naturale: per una pelle morbida e luminosa su tutto il corpo, la farina di castagne viene in nostro aiuto. Mescolata ad acqua, possibilmente termale, e con l'aggiunta di qualche goccia di olio di mandorle o con miele, sarà perfetta per uno scrub naturale ed efficace. Comodo ed economico, cosa volere di più?

