Fitness: settembre e il ritorno in palestra dopo l’estate

Dopo aver risvegliato il corpo, ecco due pratiche per partire con il corretto mindset, perché stare bene è soprattutto una questione di testa.

- Compila un identikit della fame nervosa: è una forma di nervosismo, di tristezza e di noia che si presenta spesso negli stessi momenti della giornata, negli stessi posti, quando siamo soli o insieme a certe persone. Una soluzione è tenere un piccolo “identikit” della fame: al mattino come esercizio di consapevolezza e ogni volta che la fame nervosa si presenta, scriviamo dove ci troviamo, che cosa stiamo facendo e annotiamo le nostre sensazioni. Scopriremo che si tratta di uno schema che si ripete e questo ci aiuterà a controllare l'impulso e resistere più facilmente. Questo tipo di appetito si presenta come un'onda: se si riesce a resistere nei primi cinque o dieci minuti, di solito si attenua e scompare.

- Davanti allo specchio chiediamoci che donna vogliamo essere: ogni scelta che facciamo durante la giornata ci porta più vicine o più lontane da quel modello. Nei diversi momenti della giornata fermiamoci a chiederci: come si comporterebbe quella donna che ha già la forma fisica che io desidero? Come affronta i problemi? Davanti a una tentazione cosa fa? Si butta sul cibo o si mette le scarpe da ginnastica e va ad allenarsi? Si tratta di una domanda potente perché ci costringe a ragionare in termini di identità, non solo di azione. E quando si cambia identità, cambia tutto il resto.