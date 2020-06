Fase 3: preparati alla prova costume cucinando con pochissime calorie

Finalmente arriva il momento di alleggerire spirito e corpo lasciandoci alle spalle un periodo difficile e qualche chilo di troppo accumulato durante il lockdown: basta adottare qualche astuzia in cucina senza perdere in sapore e senza rinunce eccessive. Ecco dunque cinque suggerimenti salvadieta facili, facili.

Basta calcoli e tabelle: perdere peso e rimettersi in forma può essere più facile di quanto non si pensi, cucinando in modo più sano che sia in grado di regalarci leggerezza e salute anche a tavola.

D'altra parte, non è un mistero che benessere e alimentazione sana siano compagni inseparabili, quindi contenere l'apporto calorico dei pasti non è utile solo per accontentare la bilancia, ma soprattutto per garantire la salute del nostro organismo.

Acqua, innanzitutto: in estate, ma non solo, l'acqua è una straordinaria alleata di buona salute. Quando le temperature iniziano ad alzarsi, le bibite fresche e dolci e i cocktail deliziosi e alcolici sono terribilmente accattivanti, ma dobbiamo evitare di cedere alla tentazione. Zucchero e alcol sono autentiche bombe caloriche perciò proviamo a dissertarci con semplice acqua anche quando non sentiamo la gola secca, prevendo un desiderio irrefrenabile di placare la sete. Se poi all'acqua, anche leggermente frizzante, uniamo il succo di limone otterremo una bevanda dissetante, piacevole e amica del nostro benessere.

C'è cottura e cottura: la preparazione degli alimenti è importantissima e tra tutte meglio optare per quella al vapore. Senza troppa preparazione, la cottura al vapore, oltre che essere facile e veloce, è favolosa per ridurre i grassi: non solo ci aiuta a eliminare l'olio e i soffritti, ma è capace di mantenere inalterato il valore nutrizionale dei cibi. Non è da sottovalutare poi un aspetto pratico di tutto rispetto: dopo il pranzo o la cena non dovremo pulire dappertutto come invece accadrebbe con fritti e intingoli vari. Questione di qualità della vita, in tutti i sensi.

Evviva il sapore: le spezie sono un ingrediente importante non solo per la cucina esotica: sanno regalare aromi alle pietanze e in più hanno un ruolo deteerminante sul sapore dei cibi. Senza ricorrere a condimenti pesanti e ricercati, con le spezie possiamo insaporire i piatti riducendo al contempo la quantità di sale che di solito utilizziamo nelle preparazioni. Il sale, come è noto, va limitato perché può avere effetti negativi sul benessere del nostro organismo. Via libera dunque a curry, curcuma e zenzero: perfetti con carni e verdure, ideali per condire le gustose insalate estive.

Flessibilità in cucina: sperimentare può essere utile e divertente. Perché non sostituire gli ingredienti delle ricette con altri meno calorici e più leggeri? Per esempio, per condire possiamo sostituire il burro con l'olio extravergine di oliva, al posto del mascarpone nelle preparazioni dei dolci proviamo a utilizzare la ricotta, nelle insalate il succo di limone darà sapore anche senza eccedere con l'olio o con la maionese, gustosissima, ma molto calorica. Infine, attenzione alla panna: meglio usare del latte parzialmente scremato, leggero e digeribile. Gusto e dieta sono salvi.

Colore in tavola: verdure e ortaggi con la bella stagione offrono davvero una incredibile opportunità per fare scorta di vitamine e sali minerali e per prenderci cura della nostra salute. I prodotti dell'orto sono ricchi di fibre e il loro aspetto colorato ci regala l'allegria giusta per iniziare alla grande i nostri pasti. Ottimo antipasto, le verdure hanno pochissime calorie, soddisfano il palato e ci regalano un bel senso di sazietà grazie al contenuto di fibre, oltre a limitare l'assorbimento dei grassi. Peperoni, sedano, carote, pomodorini e chi più ne ha, più ne metta: con la fantasia appaghiamo gli occhi e possiamo sentirci sazi e leggeri.