Le fragole hanno mille virtù: rosse e bellissime, con l'inconfondibile forma "a cuore", sono alleate di benessere grazie al contenuto della preziosa vitamina C e dei flavonoidi . Amiche di salute e di benessere . stuzzicano la golosità con la loro invitante forma a cuore, il gusto fresco e grazie al basso contenuto calorico sono il dessert ideale anche per il remise en forme .

Detox di primavera: mangia le fragole, buone, salutari e alleate di bellezza Istockphoto 1 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 10 di 17 Istockphoto 11 di 17 Istockphoto 12 di 17 Istockphoto 13 di 17 Istockphoto 14 di 17 Istockphoto 15 di 17 Istockphoto 16 di 17 Istockphoto 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Rughe, addio: le fragole sono ricche di sali minerali, soprattutto calcio, potassio, manganese e potassio e non solo. Pur avendo solo 27 calorie per 100 grammi di polpa, questo frutto è ricco di vitamina C (cinque fragole ne contengono quanto un’arancia), a cui si aggiungono una notevole quantità di flavonoidi e antiossidanti tra cui le antocianine. Perfette per contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento, le fragole ci aiutano a prevenire la formazione delle odiatissime rughe.

Belle, bellissime: i rimedi naturali possono regalarci grandi soddisfazioni. Una semplicissima maschera di bellezza antirughe per la pelle del viso si ottiene schiacciando e applicando qualche fragola frescadirettamente sulla pelle, mentre per decongestionare e rinfrescare l'epidermide si possono apllicare direttamente sulla pelle le fettine del frutto, Se la pelle è secca, un'ottimo nutriente si ottiene con panna e miele a cui avremo aggiunto la polpa di qualche fragola: l'impacco ottenuto va lasciato in posa per una ventina di minuti e poi sciacquato delicatamente con acqua tiepida.



Protezione naturale: per prevenire fastidiose scottature solari possiamo ricorrere al succo di fragola da mescolare in composti ad azione emolliente e rivitalizzante. Se la pelle è grassa si possono frullare tre fragole con un goccio di latte, un pizzico di bicarbonato e mezzo albume d’uovo montato a neve per ottenere una maschera purificante; con la polpa di fragola schiacciata e amalgamata con qualche goccia di olio di mandorle dolci si ottiene invece una eccellente crema anti-rughe per viso, mani e decolleté. Le foglie della pianta, pestate leggermente per farne uscire gli oli essenziali e applicate sulle parti interessate, sono un insospettabile rimedio contro la couperose.

Elisir di benessere: le fragole sanno essere anche amiche della salute, visto che hanno effetti positivi sul sistema immunitario e su quello cardio-circolatorio, favorendo la produzione di colesterolo “buono” e aiutando a stabilizzare la pressione sanguigna. Niente male per questo frutto, che si posiziona tra i più utili nella guerra contro i radicali liberi, grazie alle proprietà antiossidanti dell'antocianina, il pigmento che conferisce alle fragole il colore rosso, capace di incrementare l’acido urico, dal potente effetto antiossidante.