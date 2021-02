Dormire, il modo più sano e naturale per essere bella

Il sonno è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo ed è indispensabile per il nostro benessere; dormire bene è necessario ed ha ricadute positive perfino sull' aspetto fisico , rendendoci più belli e tonici.

Passiamo circa un terzo della nostra vita dormendo: la qualità di quanto facciamo di giorno può essere fortemente influenzato dalla qualità del sonno che riguarda la vita notturna. Dormire bene per un numero adeguato di ore è indispensabile per il benessere fisico, ma anche (e forse soprattutto) mentale.

Abbandonarsi a un sonno ristoratore serve a recuperare energia, consente al cervello di sistematizzare le informazioni raccolte durante il giorno ed è necessario per smaltire lo stress accumulato nella giornata.

Dormire ha inoltre ricadute positive sull'umore, ci fa sentire in forma e sorridenti, pronti ad affrontare un nuovo giorno con grinta e serenità, ma è importante sottolineare che un riposo notturno soddisfacente aiuta a mantenerci belli e a difenderci dall'avanzare dell'età.

Vecchiaia, addio: che il sonno sia importante per stare bene è risaputo, ma che sia anche un ottimo alleato di bellezza potrebbe sfuggirci. E' tuttavia stato dimostrato dai ricercatori che dormire regolarmente per almeno otto ore è il miglior modo per prenderci cura del nostro volto: un riposo efficace rende il viso più rilassato e luminoso, quindi ci rende anche più attraenti e amabili. Niente male come biglietto da visita, tenuto conto oltretutto che non costa nulla ed è facilissimo da ottenere.

Bye Bye, occhiaie! Chi è costretto ad alzarsi spesso di notte, come le neomamme, o quelle persone per cui riuscire a dormire bene è un miraggio irraggiungibile, lo sa bene: borse e occhiaie diventano compagne inseparabili perché quando si dorme poco, lo sguardo è il primo a risentirne denunciando una notte da incubo. Occhi rossi, occhiaie scure che ci fanno somigliare a degli zombi, rughe e rughette sono i sintomi più comuni in quanto la pelle intorno agli occhi è molto sottile e quindi più di ogni altra patisce la mancanza di riposo. Dormire serenamente per setto o otto ore, come raccomandato, ci restituirà uno sguardo luminoso, ci terrà al riparo dalle odiate borse sotto gli occhi e ci farà apparire più allegri, solari e in salute anche dietro alla mascherina.

Una pelle al top: vero è che ancora non sappiamo con certezza per quali motivi sia necessario dormire, ma una cosa è certa: durante il sonno ogni nostra cellula si rigenera molto più velocemente rispetto al periodo di veglia diurna. Questo vale anche per la nostra epidermide, che si purifica dallo stress accumulato durante il giorno. Una sana dormita è l'ideale per restituire al corpo la corretta rigenerazione, fondamentale per rimetterci più o meno a nuovo. In ogni caso, una cattiva abitudine da abbandonare senza pensarci su è quella di andare a dormire senza struccarci: per quanto poco sia, il make up va sempre deterso per avere un viso fresco e pulito su cui spalmare un velo di crema idratante: durante la notte l'epidermide è molto più ricettiva nell'accogliere i principi attivi dei cosmetici, che quindi rafforzano la loro efficacia.

Obiettivo pancia piatta: una bella dormita è quanto di meglio possiamo fare per una remise en forme senza troppi sacrifici. E' stato dimostrato infatti che la mancanza di sonno influisce sul metabolismo, rallentandolo in maniera significativa. Non solo: se dormiamo poco o male abbiamo bisogno di maggiori quantità di cibo per ritrovare l'energia perduta, col risultato di mettere a rischio la silhouette a cui faticosamente aspiriamo per la agognata prova costume.



Meglio non tirare tardi: non possiamo uscire la sera e l’unico svago resta la TV. La voglia di finire di vedere quel film o quella serie che tanto ci è piaciuta è tanta, anche perché senza potersi muovere si fa fatica ad avere sonno: ecco che allora al mattino sentirci più ci sentiamo stanchi e senza energia. Il rimedio c’è ed è semplicissimo: se ne abbiamo la possibilità, il pisolino pomeridiano sarà un vero toccasana. Una mezz’oretta di nanna è assai più sufficiente, meglio infatti non abbandonarsi più a lungo per non cadere nella "inerzia del sonno" che ci rimbambisce un po'. Per la pennichella il momento da sfruttare è dopo il pranzo, mentre addormentarsi verso sera potrebbe ulteriormente indebolire il sonno notturno.