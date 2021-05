Dimagrire senza dieta è più facile di quanto pensi con cinque semplici mosse

Non solo una forma fisica da instagrammare e da condividere sui social : una silhouette perfetta (o quasi) deve essere il frutto di una alimentazione sana e uno stile di vita corretto . Non è quindi solo questione di esibire un fisico mozzafiato o lasciare di stucco chi non avrebbe scommesso un centesimo sulla nostra perdita dei chili di troppo accumulati durante il lockdown : occorre nutrirsi bene , senza esagerare e senza patire i morsi della fame, gustando il cibo, ma senza troppi sacrifici .

Combatti lo stress: quando siamo eccessivamente sotto pressione o in ansia talvolta abbiamo la tendenza a mangiare di più. Una buona idea è quella di preparare piatti sfiziosi capaci di sfamare la voglia di stuzzichini senza eccedere nelle calorie, piuttosto che ricorrere a dolci e merendine, nemiche della dieta. In casa, sia che si rientri dopo una giornata di lavoro o dopo aver passato troppe ore davanti al PC, è facile cadere nella tentazione di far ricorso al frigorifero per smaltire stress e stanchezza: se ci troveremo qualcosa di già pronto, come un bel piatto di verdure cotte o crude, saremo in grado di tenere quieto lo stomaco mentre ci accingiamo a preparare la cena. Una strategia davvero efficace è quella di mangiare un'insalata poco condita o della frutta prima di metterci a tavola per sentire già quel piacevole senso di sazietà che ci consentirà di non tuffarci nei piatti e di non divorare quantità di cibo smisurate.

Concediti una pausa: occorre chiarire che con "dieta" non si intende un regime alimentare di privazione, o di sola diminuzione del cibo consumato quotidianamente, ma piuttosto uno stile di vita sano da osservare costantemente, anche al di là della perdita di peso. Tra gli errori che commettiamo più spesso, sicuramente quello di mangiare troppo in fretta, tanto che non riusciamo nemmeno ad assaporare il cibo e quindi a sentirci sazi. La strategia da adottare è quella che invita a consumare i pasti con calma, masticando molto bene (ricordiamoci che la digestione inizia dalla masticazione) e assaporando ciò che portiamo alla bocca. Non solo migliorerà la digestione, grazie ad una assimilazione ottimale, ma ci sentiremo anche assai più appagati e leggeri e capaci di resistere alla trasgressione e alla tentazione di golosi snack spezzafame.

Sii positiva: il pensiero positivo aiuta sempre, anche quando dobbiamo rimetterci in linea. Una astuzia importante e di grande aiuto è quella di concentrarsi su quello che invece possiamo (e dobbiamo) mangiare piuttosto che pensare a quello che non possiamo mangiare. Per evitare frustrazioni e pericolose tentazioni, facciamo in modo da eliminare dalla dispensa i cibi che potrebbero nuocere al nostro obiettivo e riempiamola solo di cose che, al contrario, sono amiche della remise en forme. Sarà molto gratificante avere una bella scorta di alimenti sani tra cui poter scegliere, capaci di soddisfare il palato e nello stesso tempo di aiutare a liberarci i chili di troppo.

Evita i sensi di colpa: in regimi alimentari controllati, così come nelle diete, incappare nei sensi di colpa è facilissimo. Tuttavia, non solo è inutile, ma il senso di colpa è anche responsabile di causare un maggiore stato di stress, nemico della dieta, e di farci sentire infelici. L’astuzia in questo caso è quella di trasgredire ogni tanto: lasciarsi conquistare da un dolcetto non è poi la fine del mondo, basta farlo con la consapevolezza che si tratta di un piccolo regalo per noi stessi. Assolutamente da evitare meccanismi di castigo per questi episodi definiti "peccati di gola”: la connotazione negativa ci ricorda un senso di proibito e quindi di negativo e riprovevole; al contrario, celebrare un cibo come un dono ci regala la consapevolezza del suo valore e la possibilità di assaporarlo con appagamento e soddisfazione.

Dimentica la fretta: i nostri vecchi lo sapevano bene. A tavola non si invecchia, ed è proprio vero: il pasto non è solo nutrimento, ma un vero e proprio rito sociale da celebrare in compagnia, amici, colleghi o famiglia che sia. La tavola riveste una straordinaria importanza ed è per questo che apparecchiare per bene quando ci è possibile è l’astuzia da tenere sempre presente: in questo modo daremo al cibo l’importanza che merita evitando di mangiare davanti alla TV o al computer svilendo quello che consumiamo. Un pasto che ci regala il tempo necessario per alimentarci correttamente è quello che è capace di regalare gioia, soddisfazione e pienezza anche quando le porzioni non sono esagerate. Anche la forma ha la sua importanza.