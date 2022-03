Dieta e calorie: scopri come perdere quasi un chilo alla settimana

Uno sguardo allo specchio fatto con distacco è senz'altro utile per capire se siamo in perfetta forma fisica (cosa che purtroppo non accade quasi mai) oppure se qualche etto in più ha fatto la sua indesiderata comparsa rovinando la silhouette . Abbandoniamo l'idea di essere splendide come top model o influencer da milioni di followers: per raggiungere obiettivi ambiziosi , ma possibili, qualche astuzia c'è .

Innanzitutto, occorre che sia ben chiaro che per

recuperare la forma perduta

due fronti

ridurre il consumo di calorie

aumentare l’attività fisica

saldo

calorie assunte

consumate

negativo

500 calorie extra ogni giorno

perdita di peso

mezzo chilo

900 grammi alla settimana

bisogna agire sucomplementari tra loro: da un lato, occorre, dall'altroin maniera tale che iltra lee quellesia. Riuscire a bruciaresi traduce in unache si aggira tra ile i. Un risultato niente affatto male di cui andare orgogliose.

1 - Costanza e determinazione:

per arrivare all'obiettivo prefissato, la disciplina è determinante. La forza di volontà è indispensabile per ottenere risultati autentici e quindi volontà e perseveranza non possono mancare, soprattutto quando si tratta di alimentazione e di attività fisica. Mai abbattersi se quello che desideriamo non arriva immediatamente, è solo questione di tempo.

2 - Correre o camminare, un bel dilemma:

quando si decide di rimettersi in forma, la scelta non è di secondaria importanza. Con la corsa, supponendo di andare a una velocità di circa 10 km l’ora, si possono consumare ben 500 calorie in meno di un quarto d'ora. Se però non si è allenati a sufficienza e non vogliamo rischiare un infarto, o abbiamo la colonna vertebrale con qualche problema, o le articolazioni sofferenti, meglio puntare su una più agevole passeggiata. Il footing non è intenso come la corsa, per cui bisognerà dedicare alla camminata almeno un'oretta al giorno per vedere risultati apprezzabili.

3 - Un passatempo piacevole:

un acerrimo nemico dell'attività fisica è la noia. Per non cedere alla pigrizia e bruciare 500 calorie al giorno è molto utile trovare un tipo di attività che sia divertente e giocosa, capace di far venir voglia di muoversi anche quando l'unica cosa che davvero si vorrebbe fare è sprofondare nel divano per godersi un momento di relax e magari guardare la TV. Praticare uno sport in compagnia è un ottimo espediente per evitare qualsiasi tentazione di rimandare o, peggio, rinunciare all'allenamento quotidiano.

4 - Su due ruote è meglio:

prediligere lo spostamento in bicicletta piuttosto che utilizzare sempre e solo l'automobile è una buona abitudine ed un nuovo stile di vita eco-friendly da tenere in considerazione. Pedalare non è solo un ottimo esercizio fisico, ma anche un modo per ridurre le emissioni inquinanti nelle città e tenere sotto controllo il budget, tenuto conto del prezzo esorbitante dei carburanti, mai così alto come adesso. La bicicletta è un'ottima alleata per la linea: un'oretta sulle due ruote ogni giorno ci fa consumare quasi 500 calorie senza gravare sulla schiena, rimette in moto la circolazione sanguigna, rassoda i glutei e, se si vive nelle metropoli, offre anche il grande vantaggio di poter parcheggiare ovunque.

5 - Esercizi domestici:

le attività casalinghe, le pulizie di casa e la cucina sono purtroppo un impegno quotidiano. Nel fine settimana poi, se gli impegni ce lo consentono, siamo in grado di ribaltare la casa e sfinirci, tra ramazza, ferro da stiro e chi più ne ha, più ne metta. Coniugare l'utile al dilettevole, se vogliamo dir così, è tuttavia possibile: anche in casa infatti si possono bruciare calorie, quasi 500 con circa due ore di lavoro. La lista delle tante cose da fare per raggiungere l'obiettivo è lungo e nutrito: passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, spolverare, pulire il bagno e trasportare pesanti mucchi di biancheria sporca sono all'ordine del giorno, ma metterli nero su bianco fa una certa impressione, per la verità, ma sarà assolutamente utile per capire quanto abbiamo consumato e mettere a tacere il senso di colpa se a fine cena saremo tentate dal meritatissimo dolce.