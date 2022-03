Dieta e benessere: con pattini, danza e box consumi calorie divertendoti

Le discipline sportive a ritmo di musica sono divertenti e perfette anche per chi è agli inizi: non solo quindi per perdere centimetri in vista della prova costume , in questo modo lo sport è il modo migliore per tenersi in forma concedendosi un po' di sana leggerezza .

Per sciogliere le tensioni: dopo i lunghi mesi di lockdown e le successive restrizioni, la voglia di tornare a socializzare, di ricavare del tempo per sé e sciogliere eventuali tensioni quotidiane è tornata prepotente. Complice anche un rinnovato senso di goliardia e il desiderio di spensieratezza, sono tornate in auge attività sportive quasi dimenticate e relegate al passato recente, come il mai del tutto abbandonato corso di Zumba, oppure il pattinaggio a rotelle, che spopola sui nuovi social per i giovanissimi come TikTok, o ancora il divertente, ma non per questo meno utile o faticoso, salto sul tappeto elastico.

Zumba, per muoversi a tempo di musica: la Zumba, o Zumba fitness, è un programma di esercizio fisico motorio creato dal ballerino e coreografo colombiano Alberto "Beto" Perez negli anni '90 ed è forse la pratica sportiva per eccellenza tra quelle che prevedono di muovere il corpo a ritmo di musica, perfetta dunque per coniugare danza e ginnastica aerobica. La coreografia della Zumba è sovente di tipo samba, salsa, merengue e mambo, fino all'hip-hop e include anche esercizi fondamentali di ginnastica quali squat e affondi. Con un'ora di Zumba si bruciano tra le 300 e le 900 calorie, niente male se si pensa che si trascorre del tempo con ritmi latini coinvolgenti, allegri e facili da seguire ed esercizi adatti a tutti e per ogni fascia d’età. Ultima caratteristica, ma sicuramente non meno importante, ballare stimola la socialità: niente di meglio per riappropriarsi di quella dimensione legata allo stare insieme agli altri che tanto ci è mancata in questo periodo difficile.

Pilates e yoga, per ritrovare se stessi: ogni pratica sportiva consente di allentare le tensioni e distrarre la mente, ma alcune sono decisamente più indicate per ridurre lo stress. Yoga e pilates, per esempio, sono perfetti per allenare il fisico e ritrovare serenità. Il pilates è un tipo di ginnastica rieducativo, preventivo e talvolta terapeutico, focalizzato sul controllo della postura, necessario per raggiungere maggiore armonia e fluidità nei movimenti. Dall'esecuzione regolare di pilates abbiamo giovamento soprattutto a livello della colonna vertebrale, aumentiamo il controllo dell'equilibrio, flessibilità ed estensione del movimento, coordinazione, forza e resistenza muscolare ed è adatto proprio a tutti. Tra i benefici dello yoga, oltre quelli fisici, val la pena di ricordare la riduzione del cortisolo, l’ormone dello stress, il miglioramento dell’umore, una maggiore attenzione e capacità di concentrazione, il miglioramento delle relazioni interpersonali, dell'autostima e della fiducia in sé stessi.

Boxe, per riattivare il metabolismo: se abbiamo bisogno di scaricare fisicamente le tensioni e liberare l'energia troppo a lungo repressa, gli allenamenti più strutturati sono quello che fa per noi. Oltre alla boxe, tra le discipline più gettonate oggi ci sono il Combat Training, ideale per tenersi in forma, per tonificare i muscoli e migliorare la condizione fisica generale, il Kick Boxing, sport da combattimento giapponese, che permette di allenare e migliorare, oltre al proprio corpo, anche la mente, eliminando lo stress, e il Full Contact, una disciplina sportiva in cui è consentito il pieno contatto dalla cintura in su. Attenzione, però: queste attività richiedono una buona preparazione fisica di base perché sono allenamenti ad alta intensità, non adatti ai principianti, e vanno sempre praticate sotto l'occhio vigile e attento di un istruttore. Per quanto riguarda il pugilato, è ottimo per tonificare i muscoli addominali e quelli del dorso; l'allenamento cardiovascolare aiuta a bruciare grassi e a migliorare la circolazione sanguigna. Oltre a questo, è anche un sport utile per allontanare lo stress e per sfogarsi dalle arrabbiature quotidiane: il meglio possiamo fare per riattivare il metabolismo e dare una sferzata di adrenalina al nostro corpo.

Pole Dance, per ridisegnare la silhouette: della Pole Dance si hanno le prime testimonianze dalla Cina, da cui prende il nome di "palo cinese". Pare che verso la fine del 1800 si siano svolti i primi spettacoli tra Cina e Giappone, ma la fama nel mondo occidentale arriva grazie al circo Barnum&Bailey dove, agli inizi del '900, si esibivano i migliori ginnasti provenienti da tutto l’oriente. Oggi questa disciplina sta riscuotendo un successo sempre maggiore tra le signore in un'ampia fascia d'età, anche se le più affascinate sono le donne attorno ai quarant'anni. E' un allenamento più complesso rispetto alla zumba, ma consente alle donne di ridisegnare il corpo e di (ri)scoprire alcuni aspetti della propria personalità, soprattutto quelli più femminili e sensuali.