Capelli: piccoli accorgimenti per una chioma da favola anche al rientro in città

In estate vivere outdoor è normale e salsedine, cloro e vento mettono a dura prova i nostri capelli , che risultano più secchi, opachi e sfibrati . Tornati a casa, iniziamo il remise en forme prendendoci cura della capigliatura per avere capelli morbidi, sani e luminosi e affrontare al meglio la nuova stagione .

Chi ben comincia: prevenire è meglio che curare, anche nel caso dei capelli. Acqua salata, sole e cloro alla lunga rendono i capelli stopposi, aridi e opachi: per evitare di danneggiarli eccessivamente, meglio fare ricorso a un olio naturale da applicare quotidianamente sulle lunghezze per proteggerle. Tra i tanti possiamo scegliere fra olio di jojoba, che si assorbe con facilità, ma vanno benissimo anche l'olio di cocco, l'olio di argan e il burro di karité. Basta massaggiare l'olio con dolcezza per avere subito capelli più forti e splendenti.

Piccole, sane abitudini: capelli folti e sani sono il sogno di chiunque, ma per averli occorre usare qualche accorgimento. La beauty routine deve prevedere una maschera nutriente e ristrutturante un paio di volte alla settimana per dare un supporto importante ai nostri capelli, ma naturalmente i rimedi della nonna sono sempre validi. Ad esempio, l'olio di oliva o di mandorle dolci o anche di cocco mescolato a qualche cucchiaio di yogurt o di miele servirà per realizzare un impacco naturale da massaggiare sui capelli umidi. Il consiglio furbo? Per un effetto "wow!" e capelli morbidi e setosi, utilizziamo la pellicola trasparente per avvolgere la testa lasciando riposare per una mezz'oretta prima del risciacquo: un vero portento.

Cura e coccole: per avere capelli belli, lucidi e fluenti occorre essere gentili con la nostra chioma. Un errore da non commettere mai è quello di non sciacquare i capelli da cloro e salsedine: una semplice doccia con acqua dolce senza usare lo shampoo è quanto serve a pulire la capigliatura senza stressarla inutilmente. Perfetto l'olio naturale per un impacco efficace da applicare e lasciar agire per qualche minuto e da risciacquare sotto la doccia a fine giornata. Lavare i capelli troppo spesso può indurre secchezza e addirittura renderli opachi e fragili: meglio evitare lavaggi inutili.

Mai esagerare: versare lo shampoo direttamente sui capelli è una pessima abitudine che andrebbe assolutamente abbandonata: non è certo un caso che i parrucchieri ne versino solo una noce in una ciotola da stemperare con acqua tiepida. Importantissimo massaggiare la cute con movimenti delicati, circolari e profondi, per poi passare alle lunghezze: è una pratica super efficace per stimolare la circolazione favorendo la ricrescita, evitando di stressare inutilmente i capelli: sarà bello scoprire che è sufficiente usare meno prodotto rispetto a quanto facciamo di solito ottenendo risultati anche migliori.

Portiamoci avanti: il cambio di stagione è sempre un momento difficile per il nostro organismo; ancor di più lo è per i capelli, che in autunno ne risentono particolarmente. Per prevenire cadute e indebolimento meglio fare scorta di integratori di miglio da assumere al rientro dalle vacanze: si tratta di un cereale davvero miracoloso per i capelli, perché ne migliora forza e lucentezza naturalmente. Ottima idea anche quella di puntare su un nuovo look: un bel taglio sarà l'ideale per liberarci delle odiose doppie punte e da capelli ormai sfibrati e spenti. Per ritrovare la morbidezza perduta, no assoluto alla piastra: lasciamo che sia il sole ad asciugare i capelli così, non solo eviteremo di bruciarli, ma faremo anche un pieno di preziosa vitamina D in previsione dei bui e freddi mesi invernali.