Camminare fa bene alla salute, anche senza fare i 10.000 passi al giorno

COME SI DEVE CAMMINARE - A compilare il vademecum del modo corretto in cui camminare è uno studio dell’Harvard Medical School. Non basta infatti mettere un passo dietro l’altro, specie se l’intento è quello di buttare giù un po’ di peso o tenere sotto controllo il colesterolo o l’ipertensione. Ci sono alcuni accorgimenti, legati soprattutto alla postura, grazie ai quali la camminata è più efficace e produttiva. Gli esperti di Harvard raccomandano:

- Stare dritti: la schiena deve essere ben eretta e il petto aperto, abbandonando la classica “postura da scrivania” con le spalle curve in avanti: questa posizione non favorisce, tra l’altro, una corretta respirazione. È da evitare anche il suo opposto, spostandosi troppo all'indietro. Per verificare empiricamente la correttezza della nostra postura, possiamo estendere la colonna vertebrale verso l’alto, posizionare i pollici all'altezza delle costole inferiori e gli indici all'altezza delle anche: le dita dovranno risultare sullo stesso piano.

- Sguardo in su – Mai guardare verso terra quando si cammina, ma tenere lo sguardo fisso davanti a sé a una distanza di circa 3-6 metri. Il collo e la schiena saranno dritti e in posizione rilassata.

- Passo leggero – Camminando, occorre appoggiare prima il tallone, poi la pianta del piede, con un’andatura leggera. L’ampiezza della falcata deve essere regolata da ciascuno secondo la lunghezza della propria gamba, in modo da non sollecitare eccessivamente le articolazioni.

- Spalle basse – Durante la camminata, le spalle non devono essere contratte e “puntare” verso le orecchie, ma distese verso il basso, rilassate, ma attive. In questo modo si riduce la tensione della parte superiore del corpo e le braccia possono muoversi, oscillando liberamente.

- Movimento delle braccia – Gli arti superiori possono muoversi a pendolo, facendo oscillare tutto il braccio e non solo dal gomito in giù, fino all’altezza del torace. Il bacino va mantenuto in posizione neutra, con i muscoli addominali in leggera contrazione.