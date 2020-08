Caldo e afa: ecco perché bere acqua è importantissimo

Una corretta idratazione è necessaria per il nostro organismo ,tenuto conto che siamo composti principalmente da acqua in percentuali che sfiorano il 75% . Questo spiega perché nel corso della vita consumiamo acqua per circa seicento volte il peso corporeo, ovvero più o meno due litri al giorno per una vita media di 65 anni e un peso medio di 70 chili. Bere tanto del resto migliora il metabolismo , ci fa sentire più forti e in forma e, da non trascurare, rende la pelle più luminosa ed elastica .

Un ottimo inizio: una abitudine che dovremmo fare nostra è quella di bere un bel bicchiere d'acqua, meglio se a temperatura ambiente, al nostro risveglio. Durante la notte, infatti, l'organismo perde sali minerali fondamentali; non solo, a stomaco vuoto l'acqua diventa un'ottima alleata dell'intestino e ne facilita la corretta funzionalità.

Per la remise en forme: bere un paio di bicchieri d'acqua prima dei pasti è un ottimo aiuto per chi desidera controllare il peso, in quanto si favorisce il senso di sazietà e quindi diminuisce la sensazione di fame. Il consiglio furbo? Per una remise en forme senza troppi sacrifici e del tutto naturale non trascuriamo il rimedio della nonna: l'acqua e limone è buona, fresca e super idratante.

Alleato discreto: bere acqua non aiuta a mettere a tacere i morsi della fame soltanto grazie al senso di sazietà, perché ci si riempie lo stomaco; ha effetti positivi anche sul metabolismo, favorendo la eliminazione delle tossine. Una idratazione corretta dunque è utile non solo per controllare il peso, ma anche per detossinare l'organismo approfittando della bella stagione.

A portata di mano: se non siamo abituati a bere, è facile dimenticarsi di portare l'acqua alla bocca, un gesto che non ci viene affatto spontaneo. Il trucco è di tenere sempre una bottiglietta di acqua a portata di mano o nella borsa che ci ricordi di sorseggiare anche se non sentiamo lo stimolo della sete, che potrebbe anche non arrivare lasciandoci pericolosamente disidratati.

Una buona scorta: se trascorriamo buona parte della giornata fuori casa, in ufficio o in giro per una escursione, ricordiamoci sempre di bere acqua durante la giornata per mantenere una corretta idratazione. Reintegrare i sali minerali sarà utilissimo per combattere la stanchezza e sconfiggere il mal di testa, la cui causa a volte può essere più banale di quanto si pensi e di facile rimedio.

Un po' di gusto: aromatizzare l'acqua con frutta di stagione e qualche spezia, come la cannella o lo zenzero, è un ottimo ausilio per renderla più saporita e quindi gradevole da bere. Alla sera riempiamo una caraffa e immergiamo fragole, oppure pesche o anche fettine di limone o arancia con la buccia: al mattino avremo un'acqua dal gusto delizioso e con tanti sali minerali in più.

Beauty tips: l'acqua è amica della bellezza. Del resto, fin dai tempi dei Romani erano conosciute le proprietà benefiche delle acque termali, non solo per il corretto funzionamento dell'organismo, ma anche per le articolazioni e la luminosità e tonicità della pelle. Non è un caso, quindi, che le vasche termali si chiamino "spa", acronimo delle parole latine "Salus Per Aquam", ovvero la salute attraverso l'acqua. Le virtù terapeutiche dei microelementi possono curare diverse patologie, senza contare che immergersi nell'acqua ha un prodigioso effetto rilassante e rigenerante.

Il consiglio furbo: si può assumere acqua anche attraverso l'alimentazione, in quanto tutti i cibi e gli alimenti ne contengono in proporzioni variabili. Nella bella stagione, mai dimenticare di consumare abbondanti porzioni di verdura, che possiamo gustare con golose insalate, e ovviamente anche di frutta fresca, da mangiare da sola, in appetitose macedonie oppure frullata o centrifugata.