I benefici del beach volley: molto più di uno sport da spiaggia

La pallavolo da spiaggia è una delle attività più divertenti e diffuse in tutto il mondo, compresi i Paesi in cui non ci sono spiagge. Può essere praticato a qualsiasi livello da giocatori di tutte le età, con solo qualche cautela in più man mano che aumenta l’età. Praticare il beach volley è un buon modo per tonificare tutto l’organismo, in particolare gambe, glutei e addominali: il fatto di poggiare sulla sabbia e non su una superficie rigida e omogenea, costringe la parte inferiore del corpo a un surplus di lavoro perché viene meno la fase elastica del salto: i muscoli di cosce e glutei sono perciò sottoposti a un maggiore sforzo per spingere il corpo verso l’alto in quanto devono sopperire alla minore elasticità del suolo con una forza maggiore, migliorando elasticità ed equilibrio del corpo. Per questo motivo il beach volley è considerato uno sport di resistenza: consente infatti di bruciare molte calorie (anche 300 circa per mezz'ora di gioco) e accelera il metabolismo. Oltre alle gambe entrano in gioco anche collo, spalle, braccia, dorsali e addominali, mettendo il gioco tutti i distretti muscolari. Tra gli altri benefici di questo sport c'è la necessità di correre e saltare, con un visibile miglioramento della respirazione e del fiato: si tratta quindi di uno sport aerobico che migliora il ritmo cardiaco, la circolazione e favorisce il ritorno venoso.