Fitness: meglio l'allenamento al chiuso o all'aperto?

Uno studio britannico, appena realizzato dall'Università di Exeter, è giunto alla conclusione che l'attività sportiva all'aria aperta contribuisce a prevenire molte malattie, meglio di quanto non avvenga tra chi si allena indoor. In particolare, il contatto con la natura favorisce la prevenzione di sei patologie molto comuni: la depressione, il diabete di tipo 2, la cardiopatia ischemica, l'ictus, i tumori del colon e del seno. Fare sport open air migliora l’ossigenazione e contribuisce a ridurre il rischio di problemi respiratori. Inoltre, il fatto di esporsi alla luce diurna e ai raggi solari porta a un maggiore assorbimento di vitamina D e ha un effetto benefico sui ritmi circadiani, il nostro orologio biologico scandito dall'alternanza tra luce del giorno e ore notturne, migliorando anche la qualità del sonno. Il fatto di uscire all'aperto, inoltre, aiuta a "staccare "dalla routine lavorativa, molto più di quanto non accada restando nel chiuso della palestra o, peggio ancora, allenandosi in casa. Un altro studio, realizzato nel 2021, dimostrava inoltre che il fatto di trovarsi all'aperto, a contatto con una serie di patogeni, per lo più non pericolosi, ha il merito di tenere in allenamento il sistema immunitario. È stato anche dimostrato che correre all'aperto, a parità di velocità e di pendenza, fa bruciare più calorie rispetto alla corsa su un tapis roulant. Il gesto atletico, infatti, per quanto molto simile, non è perfettamente uguale: dal punto di vista tecnico sull'attrezzo viene a mancare la fase della spinta in avanti tipica della corsa e della camminata su strada, e in qualche modo il recupero della gamba risulta facilitato. Il lavoro sul "core", ossia sul centro, è più intenso perché occorre adattarsi alle condizioni e alle asperità della strada, mentre in palestra il tapis roulant ha una superficie sempre uguale e spesso ammortizzata: la corsa sull’attrezzo può essere un ottimo modo per addestrarsi, prima di passare all'allenamento all'aperto.

I VANTAGGI DELL’ALLENAMENTO INDOOR

La palestra o il centro fitness offrono comunque innegabili vantaggi. Innanzi tutto, ci mettono al riparo dalle condizioni climatiche non favorevoli, come la pioggia e il freddo durante l’inverno e il calore eccessivo durante l’estate. Inoltre, per trarre i giusti benefici dall’allenamento open air, occorre avere a disposizione spazi verdi e lontani dal traffico e dall’inquinamento, per respirare aria pulita. Se questi, però, sono distanti da casa, possono richiedere spostamenti scomodi e diventare una ulteriore obiezione al fatto di allenarsi. Inoltre, il workout con l’ausilio degli attrezzi da palestra, a cominciare dal tapis roulant o dalla cyclette, è più facile che non affrontare le condizioni della strada. Il fatto di poter contare su condizioni stabili come quelle offerte dal centro fitness non solo migliora il comfort dell’esperienza, ma riduce il rischio di sollecitazioni indesiderate e quindi il pericolo di infortuni e di traumi alle articolazioni e ai tendini, specie se l’atleta non è più giovanissimo o se riprende (o addirittura comincia) ad allenarsi dopo un periodo di inattività. Lo stesso si può dire per la bicicletta, per la quale in palestra il pericolo di caduta è praticamente annullato: certo, correre in libertà in mezzo alla campagna o nel parco è molto più divertente che non pedalare su una cyclette, ma per un ciclista inesperto, o di una certa età o in forte sovrappeso, i vantaggi sono innegabili. Ultimo, ma non meno importante, la palestra può offrire un momento di socializzazione e di motivazione reciproca, che stimola a mantenere la costanza nel praticare un’attività e la spinta a migliorare la propria performance. È anche il luogo in cui trovare il consiglio e la guida di istruttori esperti, a cui chiedere aiuto in caso di necessità e dai quali imparare la corretta esecuzione di un nuovo esercizio.