A casa o in palestra: meglio la cyclette o la spin bike?

Pedalare è un allenamento adatto a tutti, nel quale possiamo trovare il nostro ritmo e la nostra velocità personale a seconda della necessità e della volontà: la cyclette o la bici da spinning sono però molto diverse tra loro e comportano un tipo di allenamento completamente differente: in estrema sintesi possiamo dire che la cyclette è perfetta per qualsiasi situazione, anche per chi è fuori forma e vuole ricominciare gradualmente a muoversi, mentre la spin bike comporta una pedalata molto più atletica e un esercizio più intenso.

I DUE ATTREZZI -

postura

bici da corsa:

schiena eretta

confortevole

La differenza principale tra la cyclette e la spin bike, chiamata anche spinner o spinning bike, sta nellache si assume mentre si pedala. La posizione sulla spin bike assomiglia un po’ a quella che si ha quando si pedala su unail manubrio è più basso e porta a stare con la schiena inclinata in avanti, in modo da potersi sollevare sulla sella e sfruttare la muscolatura di tutto il corpo per pedalare in modo più efficace. Sulla cyclette si pedala invece con lao addirittura, su certi modelli, in posizione quasi seduta, distendendo leggermente le gambe in avanti: la pedalata è meno efficace, ma la posizione è molto più. Nelle spin bike lo sforzo è regolato per mezzo di un freno meccanico o elettronico che agisce su un grosso volano la cui velocità di rotazione è impressa dai pedali. Per mezzo di questo meccanismo è possibile simulare condizioni di pianura, di salita e discesa con maggiore fedeltà rispetto alla cyclette. Il volano della spin bike comporta esercizi più vigorosi, per tempi più prolungati e con maggiore stabilità grazie a un telaio più robusto rispetto alla cyclette tradizionale, ma comporta una sensibile sollecitazione delle ginocchia.

Istockphoto

DUE ALLENAMENTI MOLTO DIVERSI

cyclette

rimettersi in forma

perdere peso

–Laè la scelta ideale per chi vuoledopo un periodo di vita sedentaria, anche quando ci sono lievi problemi all'articolazione del ginocchio: in effetti, insieme al tapis roulant, la cyclette è tra le attrezzature sportive più utilizzate per chi deve fare riabilitazione. È molto utile per chi vuoleperché si tratta di attività aerobica a basso impatto sulle articolazioni, consigliata anche ai principianti, a chi si allena in modo discontinuo e nelle fasi di riscaldamento prima di altre attività fitness. Un allenamento regolare migliora la salute dell’apparato cardio circolatorio, riduce il senso di pesantezza alle gambe, migliora la capacità polmonare e quindi la respirazione. Pedalare inoltre rassoda i glutei e l’interno coscia: è molto utile anche per contrastare la cellulite perché migliora l’elasticità delle gambe e il microcircolo in particolare negli arti inferiori.

La spin bike,

intenso e vigoroso

resistenza cardiaca

formazione atletica di alto livello.

invece, è pensata per chi vuole pedalare per un tempo prolungato, in modo, aumentando lae raggiungendo unaÈ utile, inoltre, a ciclisti e sportivi che hanno bisogno di allenarsi in modo intensivo per mantenere alte le prestazioni anche fuori stagione. Gli allenamenti di spinning proposti dalle palestre si svolgono di solito in gruppo e al ritmo coinvolgente della musica: dopo le fasi di riscaldamento vengono simulate tutte le diverse andature, con salite, sprint, discese, corse contro il tempo e inseguimenti. Lo scopo è alternare picchi di frequenze cardiache elevate e momenti di frequenza più modesta per stimolare il sistema cardiocircolatorio e quello muscolare; al termine della fase cardio si sciolgono esercizi di defaticamento e stretching. L’allenamento è dunque molto intenso, richiede un grande dispendio energetico e sollecita particolarmente la schiena e le ginocchia.

QUALE SCEGLIERE –

bici da passeggio e quella da corsa

Da quanto abbiamo detto, è evidente che la differenza tra i due attrezzi ricorda quella tra la. La cyclette è perfetta per chi svolge un’attività fisica moderata e ha l’obiettivo di tenersi in forma. Consente un ottimo allenamento bruciagrassi perché un’ora di pedalata a ritmo sostenuto fa bruciare dalle 400 alle 700 calorie, a seconda dell’intensità. Le cyclette sono anche di piccole dimensioni e possono quindi essere utilizzate anche in casa. Lo spinning invece è un allenamento intenso e sfidante, adatto a chi ha un sistema cardiocircolatorio in buona forma e non ha problemi articolari. La spin bike, inoltre, può essere rumorosa e quindi meno adatta all’utilizzo domestico. La scelta tra la prima e la seconda dipende dunque da quello che ci aspettiamo dal nostro allenamento e dall’obiettivo che ci proponiamo di raggiungere.