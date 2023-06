Sport: meglio pedalare in bicicletta o sulla cyclette?

L’IMPORTANTE È PEDALARE - Pedalare su strada o in palestra è un ottimo sport per tenersi in forma e, se vogliamo smaltire qualche chilo di peso, più efficace ancora della camminata. Paragonando i tre allenamenti e facendo riferimento a una persona di 70 Kg che si allena per un’ora a intensità moderata, sulla cyclette si bruciano intorno alle 300 calorie; un ciclista su strada ne consuma 310 se pedala rilassato, 500 se pedala a 20 Km all’ora e fino a 900 con pedalata agonistica. Una camminata veloce (circa 6 km all’ora) ne fa consumare circa 350-400, mentre un’ora di jogging correndo a 10 Km all’ora ne spazzerà via circa 700. La bicicletta, quindi, se il nostro obiettivo è quello di smaltire qualche chilo di troppo, è meno efficace della corsa, ma più della semplice camminata. In più, la bicicletta può essere adoperata anche come mezzo di trasporto. A questo proposito, numerosi studi hanno dimostrato che le persone che usano la bici per spostarsi e andare al lavoro hanno indice di massa corporea inferiore a chi si serve dei mezzi pubblici o dell’auto. Un recente studio della London School of Hygiene and Tropical Medicine, pubblicato sulla rivista scientifica "The Lancet", ha analizzato il rapporto tra il rischio di obesità e i vari mezzi di trasporto impiegati per spostarsi in città. Sono stati presi in considerazione oltre 150.000 soggetti di ambo i sessi, di età compresa tra i 40 ei 60 anni: di questi, il 23% degli uomini e il 24% delle donne si spostavano a piedi o in bicicletta. Gli scienziati hanno notato che gli utilizzatori delle due ruote mantenevano più facilmente il loro peso forma o perdevano in modo più efficace i chili di troppo, rispetto a chi si spostava in auto o con i mezzi. Non solo: chi usava regolarmente la bici per spostarsi aveva un indice di massa corporea inferiore a chi andava a piedi.

DA FERMI O NELLA NATURA – Gli appassionati della pedalata all’aperto di solito non hanno dubbi: la bicicletta è divertente, la cyclette è noiosa. In effetti, pedalare open air ha una serie di vantaggi: si viaggia immersi nel paesaggio, il terreno è vario e impone salite, discese, curve, paesaggi mutevoli intorno a noi. Chi si allena sulla cyclette invece ha come unica compagnia una play list musicale o lo schermo della televisione. In ogni caso, pedalare libera le endorfine e rende più felici: la scienza ha dimostrato che la cicloterapia può far migliorare anche le forme gravi di depressione, sia nel caso venga adoperata la cyclette, sia che si viaggi con la bicicletta vera e propria. Tra i benefici del pedalare, sia indoor che open air, è da ricordare che il ciclismo è uno sport a basso impatto sulle articolazioni, che migliora il metabolismo muscolare, snellisce glutei e cosce e, soprattutto, migliora l'attività cardiaca e respiratoria.

I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DEL CICLISMO – Pedalare all’aperto è il modo per godere appieno dell’attività fisica all’aria aperta. Il ciclismo richiede, oltre alla potenza muscolare che fornisce la spinta, anche il lavoro posturale necessario a reggersi in equilibrio e assecondare le caratteristiche del tracciato. Oltre a spostarsi in modo ecologico e bruciando calorie, il ciclismo offre un efficace spazio di evasione mentale e la possibilità di immergersi nel paesaggio, scoprire luoghi nuovi e sperimentare una forma di turismo sostenibile. Il fatto di dover adattare l’andatura alle caratteristiche del tracciato ci mette davanti alla necessità di essere pronti a regolare continuamente la nostra andatura, mettendo alla prova le nostre capacità e la nostra resistenza. Tra gli svantaggi di cui tener conto è il fatto di essere esposti agli agenti atmosferici (caldo e freddo, vento o pioggia) e di essere esposti ai pericoli del traffico automobilistico, specie nei tratti in cui non si può pedalare su una pista ciclabile. Naturalmente, se vogliamo bruciare calorie, utilizzare una e-bike non vale.

LA CYCLETTE: PRO E CONTRO – Molti si lamentano che pedalare sulla cyclette è noioso e che la musica o la fruizione di un programma tv non sono bastano a risolvere il problema. In compenso, l’attrezzo permette di regolare l’intensità della salita e quindi di allenarsi in modo progressivo ed efficace, anche nella quiete di casa propria; il workout indoor ci permette di pedalare a una temperatura ottimale e ci tiene al riparo dai pericoli del traffico; dato che la cyclette è un attrezzo stabile e sicuro, è adatta anche a chi ha problemi di equilibrio e alle donne in gravidanza. I modelli più tecnologici permettono addirittura di simulare l’alternarsi di salite e discese di alcuni tracciati famosi, che hanno visto le gesta degli idoli del ciclismo internazionale, mentre su uno schermo scorrono i paesaggi che stiamo attraversando virtualmente. Insomma, per chi non deve allenarsi per diventare professionista, la cyclette può costituire un’ottima alleata.