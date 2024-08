Staycation: come godersi al meglio la vacanza a casa

La dottoressa Cassie Mogilner Holmes, docente di marketing presso la Anderson School of Management dell'Università della California, in un ricerca del 2020 ha studiato come si possono ottenere i benefici di una vera vacanza anche in semplice fine settimana, dimostrando che il valore di un periodo di riposo dipende soprattutto da elementi mentali. La studiosa e il suo team di collaboratoti hanno coinvolto un gruppo di lavoratori, suddividendoli in due: una metà è stata istruita a trascorrere un fine settimana dedicandosi alle consuete attività che ciascuno svolgeva durante il weekend, l'altro è stato invitato a organizzare il tempo come se fosse una vacanza, lasciando ciascuno libero di interpretare ciò che, nello specifico, significava per loro. "Quello che abbiamo scoperto è che coloro a cui avevamo chiesto di trattare il fine settimana come una vacanza erano significativamente più felici quando tornavano al lavoro il lunedì rispetto a quelli che lo avevano vissuto come ogni altro weekend", ha detto Holmes, sottolineando che le persone del gruppo in vacanza aveva anche dichiarato di aver apprezzato di più i due giorni liberi. È da sottolineare il fatto che il gruppo “vacanziero” non aveva speso più denaro del consueto, ma aveva trascorso meno tempo sul proprio telefono e sulle consuete attività quotidiane: tutto sembrava consistere, quindi, in un atteggiamento soprattutto mentale.