Allenamento nell’acqua: l’aquagym è il fitness estivo anti-caldo

COME SI FA L’AQUAGYM - L'aquagym è qualsiasi tipo di allenamento che si svolge in uno specchio d'acqua (naturale o in piscina) e che non è il nuoto. In genere si pratica in acque profonde fino al petto, in modo da poter appoggiare i piedi sul fondo e sfruttarne la spinta, per saltare o correre e saltellare, beneficiando della maggior leggerezza che l'acqua conferisce ai corpi: esistono però anche gli allenamenti in “deep water”, ossia in acqua profonda, in cui tutti gli esercizi si svolgono in galleggiamento. L’aquagym può essere praticata a corpo libero oppure con speciali attrezzi simili e quelli utilizzati nei fitness all'asciutto, con le opportune modifiche: ci sono i piccoli bilancieri di gomma piuma, i dischi da impugnare o i guanti palmati, per far lavorare le braccia sfruttando al massimo la resistenza offerta dall'acqua, le cavigliere di gomma piuma che costringono le gambe a vincere una maggiore tendenza al galleggiamento, oppure i rotoli galleggianti che spesso i principianti nel nuoto utilizzano come ausilio al galleggiamento e che qui si trasformano in strumenti per aumentare la resistenza. Dato che l’allenamento di solito si svolge in acqua poco profonda, può essere praticato anche da chi non sa nuotare.