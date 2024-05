Novità fitness: da Rimini Wellness le discipline che fanno tendenza 

In arrivo dalla kermesse dell’attività fisica, gli sport che si accingono a tenerci in forma nei prossimi mesi

Ma che fare se siamo un po’ annoiati dalla corsa e dalle solite lezioni di aerobica, dagli allenamenti in sala pesi o dal macinare vasche avanti e indietro in piscina? Per fortuna Rimini Wellness, la grande kermesse del fitness e dell’attività di benessere in movimento di Italian Exhibition Group, in programma dal 30 maggio al 2 giugno in fiera a Rimini e sulla Riviera , torna con numerose discipline innovative pronte a sorprendere e coinvolgere chi ama la vita attiva e il movimento fisico. In primo piano, nell’ edizione 2024 , i fitness dedicati alle donne , le discipline ad alta intensità e quelli per la mobilità psicofisica, anche per gli over 80.

La bella stagione invita al fitness e all’ attività fisica all’aria aperta, in palestra o in acqua.

WORKOUT AL FEMMINILE Tra le novità più interessanti dedicate alle donne spiccano Curves ed Extreme Training® di Vida Macura Maglica, Curves è un programma di allenamento a circuito di 30 minuti, proposto da una rete di palestre riservate alle donne, mirato a combinare resistenza, cardio e stretching. Vida Macura Maglica, ambasciatrice internazionale di Rimini Wellness, propone invece per la prima volta in Italia il programma Extreme Training®, un allenamento che promette ottimi risultati nel rimettersi in forma rapidamente: bastano due sole settimane di allenamento, con tre workout settimanali della durata di un’ora, senza l'uso di attrezzature e senza restrizioni alimentari. Da non dimenticare anche la nuova proposta di Jill Cooper, nota per aver ideato il SuperJump, che promette divertimento e buona forma con la nuova variante di questa disciplina, The Softer Side of SuperJump: Fluid & Core Stability, che sarà presentato a Rimini Wellness: si tratta di un allenamento ad alta intensità, ottimo come brucia grassi grazie a tecniche ispirate alla ginnastica artistica, allo yoga e al pilates.

GLI SPORT “BAGNATI” La piscina non è più solo un luogo in cui nuotare, ma è una vera e propria palestra acquatica nella quale praticare numerose discipline. Le diverse tipologie di acquagym, a corpo libero o con piccoli attrezzi, permettono di migliorare la forza fisica, la flessibilità e l'agilità, ottimizzano la circolazione, allenano il cuore, rassodare e tonificare i muscoli di gambe e addome. Tutto questo senza sovraffaticare le ginocchia e le altre articolazioni, perché nell'acqua il peso corporeo risulta inferiore. La ginnastica in acqua è adatta, perciò, anche a chi riprende ad allenarsi dopo un lungo periodo di inattività, a chi è in forte sovrappeso e alle donne in gravidanza. Tra le discipline emergenti spicca l'Aqua Zumba che trasferisce in acqua l'energia e il divertimento della Zumba tradizionale, in un allenamento aerobico che mixa danza e musica caraibica in un ambiente liquido che riduce lo stress sulle articolazioni.



PER I PATITI DELL’ALTA INTENSITÀ Due workout diversi, intensi e coinvolgenti: HYROX, il fitness che conferma il suo successo dopo l’interesse sollevato lo scorso anno al debutto italiano proprio al Rimini Wellness. La disciplina è una gara a tempo che combina 8 km di corsa con otto esercizi funzionali articolati in un percorso che testa forza, resistenza e velocità. Il formato di gara prevede varie categorie: può competere a titolo individuale, a coppie o a staffetta. Tutto da scoprire è anche il Metafit, un regime HIIT di 30 minuti a corpo libero, studiato per bruciare i grassi modificando il metabolismo a riposo. Il fitness mixa esercizi come squat-jump e burpee con tecniche di recupero derivate dal Pilates.



PER LA MOBILITÀ E L’EQUILIBRIO Anche in questo campo arrivano alcune novità. Ad esempio, con Flyboard Basket Ball si combinano il basket e gli esercizi su Flyboard®, l'attrezzo propriocettivo che migliora equilibrio statico dinamico, coordinazione e funzioni cognitive. La disciplina, sviluppata da Gennaro Setola e Simona Ferroli, offre numerosi benefici sia ai giocatori di basket che agli appassionati dello sport in generale. Da provare è anche Mobilitation, fitness ideato da Jairo Junior, che fonde esercizi per la flessibilità articolare con la meditazione per aumentare l'elasticità mentale.