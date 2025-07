Sebbene quella sfoggiata da Michelle Hunziker, possa sembrare una chioma scompigliata dal vento, dal mare o dal cuscino, in realtà è frutto di pochi gesti ma mirati. Per replicare l'effetto riccio la tecnica delle trecce è la più semplice: basta dividere i capelli umidi in più ciocche e intrecciarle per la notte. Al mattino, una volta sciolte, la chioma apparirà voluminosa e naturalmente mossa, come quella di Michelle. Ma non è l’unico metodo.