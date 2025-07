Un taglio da "mani nei capelli": cosa fare quando qualcosa va storto? Consigli e rimedi

Se il problema è un taglio troppo corto, l'unico vero rimedio è aspettare la ricrescita. Nel frattempo, si possono adottare alcune strategie per rendere la situazione più gestibile. Nel caso di un hair look medio-corto, sia per lei che per lui, innanzitutto è possibile cambiare riga o pettinatura per mascherare le zone più critiche. Poi, si possono utilizzare prodotti volumizzanti per dare corpo e movimento ai capelli. Utilissimi possono essere gli accessori strategici, come fasce, cerchietti o cappelli: un ottimo aiuto nei giorni peggiori. Infine è bene mantenere i capelli sani con trattamenti nutrienti, per favorire una ricrescita più rapida.