Qual è il beauty look della Gen Z? A lezione da Harper Seven Beckham per scoprirlo

Non è solo il trucco a cambiare. Anche manicure e hairstyle seguono la stessa filosofia. Secondo CosmeticsDesign, sempre più ragazze della Gen Z stanno abbandonando smalti chimici e trattamenti aggressivi per valorizzare la salute naturale dell’unghia. Per quanto riguarda lo stile, le unghie trasparenti o leggermente perlate sono in forte crescita. Anche i capelli subiscono un cambiamento radicale: secondo Glamour UK più del 58% dei giovani ha deciso di tornare al colore naturale, rinunciando a tinte aggressive per proteggere la struttura del capello. A fare tendenza sono look come il taglio leggermente scalato e con punte leggere.