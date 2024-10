Animali domestici: ecco perché possono migliorare la salute del cuore

sebbene vi siano persone allergiche a cui prudono gli occhi e cola il naso quando un cane o un gatto sono nelle vicinanze, il pelo dell’animale domestico potrebbe non essere così dannoso come si immagina. Infatti, secondo alcuni studi stare vicino a un amico a quattro zampe può effettivamente dare una spinta benefica al sistema immunitario. Non solo: una ricerca ha evidenziato un legame tra l’esposizione precoce ai gatti e un minor rischio di sviluppare l’asma in seguito. Una ricerca americana ha messo in luce come l'avere un cane in casa durante l’infanzia possa migliorare il sistema immunitario generale di un bambino, oltre a ridurre la possibilità di sviluppare allergie.