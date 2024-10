Resveratrolo, un aiuto naturale per la longevità e la bellezza

il resveratrolo è uno straordinario antiossidante. Gli antiossidanti sono alleati assai preziosi per la nostra salute perché combattono i radicali liberi, nocivi in quanto accelerano i processi di invecchiamento cellulare, deprimono il sistema immunitario favorendo l'insorgenza di numerose malattie e forme tumorali. I radicali liberi sono molecole instabili attivate soprattutto dalle cattive abitudini: fumo, eccesso di alcol, esposizione a inquinamento e a raggi solari. Non aiutano a mantenersi in forma nemmeno gli alimenti ricchi di grassi animali, così come lo stress. Il resveratrolo è perfetto anche come antietà in quanto svolge un'azione stimolante per la proliferazione delle cellule e la loro produzione di collagene, con un miglioramento notevole del tono della pelle e un generale effetto ringiovanente.