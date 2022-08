Papaya fermentata: ottimo antiossidante, perfetto nella lotta ai radicali liberi

La

Un frutto prezioso:

la papaya è un frutto dalle dimensioni non proprio minuscole (può arrivare a pesare fino a nove chili!), costituito da tre parti tutte commestibili: la polpa, i semi e le foglie della pianta, che possono essere cucinate come verdura a foglia verde. Anche i suoi semi sono degni di nota grazie alle loro proprietà: il gusto è amarognolo per cui, anche se possono essere mangiati interi, è meglio seccarli e macinarli per condire le insalate, la carne o il pesce come sostituto del pepe nero. Conosciuti da tempo in Oriente, in Giappone i semi vengono utilizzati per proteggere il fegato dalle malattie: ne basta un cucchiaino.

Elisir di giovinezza:

la polpa di questo frutto è la parte più gustosa e perfetta per i centrifugati, soprattutto nei periodi più caldi dell'anno perché la quantità vitamine contenute regala energia e allo stesso tempo possono essere reintegrati i sali minerali persi facilmente con la sudorazione. Inoltre, migliora l’aspetto di pelle e capelli oltre al benessere complessivo dell’organismo: non a caso è chiamata il “frutto della giovinezza”.

Proprietà detox:

dalla questo straordinario frutto, originario del centroamerica, si estrae la papaina, una sostanza contenuta soprattutto nella polpa, che essendo ricca di enzimi digestivi, facilita il processo di assorbimento degli alimenti e di conseguenza aiuta la digestione. Ne consegue che questo prezioso estratto svolge un’importante azione detossinante in quanto stimola lo smaltimento e l'eliminazione delle sostanze di scarto dall'organismo. Si è tuttavia scoperto che, affinché l'azione benefica sull'organismo sia massima, la papaya deve essere sottoposta ad un processo di fermentazione in grado di estrarne i principi attivi: quello che ne si ottiene è proprio la papaya fermentata proposta come integratore alimentare e che si può reperire in commercio sotto forma di polvere, da sciogliere in acqua, o in compresse.

Per la bellezza della pelle:

la papaya fermentata è perfetta per un'azione anti age. Infatti, difendendo le cellule dell'organismo dai danni procurati dall'azione nociva dei radicali liberi facilita anche la riparazione dei danni cellulari già presenti. In virtù delle sue proprietà antiossidanti, la papaya fermentata pare abbia perfino proprietà antitumorali oltre a quelle anti-invecchiamento. Altri studi ascriverebbero ai prodotti a base di papaya fermentata anche proprietà anticellulite, antirughe e protettive nei confronti di vene e arterie.

Per aumentare le difese immunitarie:

tra i suoi benefici principali, la papaya fermentata annovera il rafforzamento del sistema immunitario. Ha infatti delle virtù immuno-modulanti che aiutano a ristabilire l'equilibro acido-base dell'organismo, che spesso è incline all'acidità causata da diversi fattori, tra cui un'alimentazione spesso povera di frutta fresca e verdura. Anche lo stress e l'assenza di attività fisica aumentano l'acidità dell'organismo, che a lungo andare indebolisce le difese immunitarie.

Un aiuto contro l’osteoporosi:

questo frutto è un ottimo alleato della salute delle ossa. La papaya fermentata infatti è ricca di sali minerali come potassio, magnesio e calcio, fondamentali nel contrastare l’osteoporosi, una patologia che rende le ossa fragili e che colpisce spesso le donne, soprattutto in menopausa. Non solo: la presenza di questi minerali sono poi un grande aiuto per il tono muscolare e per sentirsi più energiche il che fa di questo integratore un valido ausilio per il benessere di persone di ogni età.