Yogurt: perché in estate è ottimo come spuntino e ideale per ridurre il girovita

Proprietà antinfiammatorie e depuranti:

leggero e facilmente digeribile in tutte le sue varianti di gusto, lo yogurt apporta il giusto quantitativo di nutrienti ed è ottimo con frutta o cereali. Vale la pena sottolineare la differenza tra questo alimento e prodotti probiotici, perché il primo si ottiene dalla fermentazione del latte grazie all’azione dei fermenti lattici, mentre i secondi contengono in aggiunta i probiotici, cioè fermenti lattici vivi, che hanno il potere di colonizzare il nostro intestino e favorire il giusto equilibrio della flora batterica. È stato dimostrato come l’assunzione regolare di probiotici contribuisce attivamente a mantenere inalterata e reattiva la flora batterica intestinale, principale responsabile dello stato di salute del nostro sistema immunitario.

L'importanza dei probiotici:

come validi soldati alleati del nostro organismo, i probiotici agiscono per contrastare i batteri patogeni che spesso attaccano il nostro organismo alterando la flora intestinale. La comunità scientifica mondiale concorda ormai sulle proprietà benefiche dei probiotici e sui benefici che apportano non solo alle funzioni intestinali, ma a tutto l’organismo. Sappiamo tutti che l’intestino ha una importanza fondamentale nella buona riuscita del nostro sistema immunitario, e quindi è facile capire quanto la funzione di questi batteri sia importante e vitale per la nostra salute.

Per la dieta e la silhouette:

lo yogurt è uno degli alimenti che tipicamente rientra nelle diete dimagranti. E a buon diritto: leggero, con poche calorie, questo latticino è una fonte importante di proteine che stimolano il metabolismo, è saziante e molto digeribile. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che i consumatori abituali godono di benefici anche relativamente alla forma fisica, tenuto conto che chi assume yogurt pare essere più magro di chi non lo mangia. Non è ancora completamente chiaro se sia l'assunzione di questo alimento a rimodellare la forma e il punto vita migliorando la silhouette o se questo dipenda dal fatto che a mangiarlo siano individui che si nutrono in maniera più attenta: si sa tuttavia che, in quanto latte fermentato, esso mantiene il potere saziante del latte e tutte le sue sostanze nutritive come proteine, vitamine e minerali. A tenere a bada i morsi della fame sono le proteine, nutrienti preziosi che si aggiungono ad altre sostanze utilissime per l’organismo quali calcio, magnesio, vitamina B12 e acidi grassi insaturi, cioè i “grassi buoni”. Non va dimenticato anche che, grazie alla presenza di enzimi e bacilli che favoriscono la digestione scongiurando fermentazioni e gonfiori, questo alimento non pesa sull’intestino, anzi viene smaltito velocemente e sgonfia la pancia.

La scelta giusta:

attenzione va posta sicuramente al tipo di yogurt che scegliamo nel banco frigo, che al supermercato ormai di solito occupa diversi scaffali. Infinite le proposte, una più golosa dell'altra: che sia bianco o naturale, con la frutta a pezzetti o radunata in una specie di marmellata sul fondo, in vasetto con la granella di nocciole o di pistacchi o magari con pezzetti di cioccolato, o ancora in crema per la merenda dei più piccoli, sono tutte valide. L'accortezza, se si vuole assottigliare il punto vita, è scegliere prodotti che non abbiano subito grosse lavorazioni industriali, composti dal latte e da quel pizzico di batteri che dà il via al processo di fermentazione naturale. Una versione particolare dello yogurt bianco e intero è quella greca, che ha meno di un cucchiaino di zucchero per vasetto ed è un’eccellente fonte proteica. L’aggiunta di crema di latte in alcuni prodotti ne migliora il gusto, senza comprometterne l’utilità per la dieta, soprattutto se utilizzato al posto del dessert. Si può scegliere nella versione intera, sostanziosa, ma completa e ideale a colazione o come sostituto del pasto, oppure tra quelle che hanno dal 2% e allo 0% di grassi, un po’ meno caloriche e più adatte come spuntini: si tratta comunque di un bel concentrato di proteine, dato che ne contengono fino a 15,4 g per vasetto, il triplo di quelle presenti in uno yogurt normale.