Indicata per chi è intollerante al glutine , è ottima anche per chi vuole controllare il peso e magari perdere anche qualche centimetro.

La

quinoa,

"madre di tutti i semi",

tavola:

croccante

Ideale nelle insalate

con la frutta

carni bianche

Privo di glutine

super alimento

più proteine

acidi grassi

potassio

magnesio

calcio

ferro

zinco

fosforo

vitamina E

acido folico

1 - Alto potere saziante:

che per gli Inca dell'America Latina era lasta guadagnando un posto d’onore nella nostrabuona e gustosa, è anche allegra equando la si consuma., è ottima anche, perfetta per accompagnare leed è buona perfino da sola., questoha ancoradel frumento e persino del grano saraceno, è ricco dimono e polinsaturi e di sali minerali come il, il, il, il, loe il; contiene la, prezioso antiossidante, ed è molto ricco di, che come si sa è importantissimo per le donne in gravidanzacon la quinoa possiamo dire addio al pericoloso buco nello stomaco. Infatti, grazie alla farina integrale e alle fibre, sa regalare un ottimo senso di sazietà ed è in grado di abbassare il livello di colesterolo e gli zuccheri nel sangue. Ottima quindi per tenere sotto controllo gli attacchi di fame e per contrastare la voglia di trasgressione quando decidiamo di metterci a dieta.

2 - Pasti leggeri, ma nutrienti:

con la quinoa è possibile contenere le calorie senza rinunciare ai nutrienti. Una porzione di 80 g (100 g forniscono circa 370 calorie) condita con un cucchiaio d’olio abbondante e accompagnata da un misto di ortaggi freschi di stagione, come pomodorini, fagiolini o asparagi, apporta intorno alle 450 calorie: un valore compatibile con una dieta ipocalorica, che mantiene tuttavia un buon valore nutrizionale grazie a proteine, grassi, vitamine, minerali e fibre in giusta quantità.

3 - Niente glutine:

i semi macinati della quinoa forniscono una farina che contiene prevalentemente amido, motivo per cui questa pianta viene classificata come cereale anche se non fa parte delle graminacee. Si distingue dagli altri pseudocereali, quali grano saraceno, amaranto e chia per l'alto contenuto proteico e per la totale assenza di glutine, il che la rende perfetta anche per chi ne è intollerante.

4 - Indice glicemico contenuto:

sebbene non sia un cereale, la quinoa è comunque un alimento composto al 65% da carboidrati e dunque ha effetti sulla glicemia. Tuttavia, il suo indice glicemico è inferiore rispetto ad altri cereali, come quelli raffinati, oppure rispetto al riso bianco, probabilmente anche grazie al suo contenuto di grassi e fibre. Avere un indice glicemico medio basso offre il vantaggio di smuovere meno l’asse glicemia-insulina e di favorire il dimagrimento, senza contare che se abbiniamo la quinoa ad abbondanti porzioni di ortaggi l’impatto sulla glicemia si abbassa ulteriormente. Il consiglio furbo? Per ridurre ulteriormente l’indice glicemico della quinoa possiamo abbinarla ai legumi.

5 - Colesterolo sotto controllo:

6 - Mobilità intestinale:

le fibre contenute nella quinoa regolano il colesterolo cattivo e abbassano la pressione sanguigna, riducendo così il rischio di disturbi cardiocircolatori.la ricchezza di fibre della quinoa risulta essere preventiva e terapeutica contro la stitichezza, contrastando l'insorgere di alcune patologie tumorali dell'intestino crasso. Inoltre, evitare la stipsi ha anche un ruolo benefico per altri disturbi del tratto del colon retto, senza contare che tenere lontani i gonfiori di pancia e addome è un vero toccasana in vista della prova costume.

7 - Buonumore e serenità:

grazie alla presenza di lisina, la quinoa ha anche proprietà antidrepressive e tiene lontane ansia, malinconia e tristezza. La lisina infatti stimola il rilascio di serotonina, il neurotrasmettitore noto anche come "ormone della felicità" e quindi allontana il rischio di consolarsi aprendo il frigorifero, quanto di più nocivo se vogliamo perdere peso.

8 - Niente mal di testa:

il buon contenuto di vitamina B12 della quinoa è utile nel prevenire l’emicrania, che tipicamente ci riduce KO impedendoci di fare attività fisica o di praticare sport, mettendo così a rischio il piano di remise en forme.

9 - Favorire la diuresi:

10 - Contro i radicali liberi:

alcuni alimenti contengono le saponine e tra questi certamente la quinoa e poi anche la liquirizia, il basilico, la soia e l’avena, oltre a fagioli, aglio, amaranto, spinaci e il vino rosso. Si tratta di sostanze che possono essere tossiche, tuttavia vantano anche proprietà interessanti a livello fitoterapico al punto da essere utilizzate nella cosmesi, in agricoltura e per realizzare farmaci, visto che e saponine hanno potere espettorante, sono antinfiammatorie, tonificanti e diuretiche. Proprio perché favoriscono la diuresi, il consumo di saponine della quinoa può essere indicato nelle diete.la quinoa è stata studiata in ambito cosmetico. Alcuni ricercatori hanno scoperto le proprietà esfolianti dell’estratto ricavato dal pericarpo della quinoa, ossia della sua parte esterna, considerato un elemento di scarto non utilizzabile, ma ricco di saponine e polifenoli, che agiscono sulla salute della pelle contro l'invecchiamento cellulare. Non solo utile per perdere i chili di troppo, dunque, ma anche per ritrovare la bellezza dell'epidermide.