Giugno: ecco la frutta e la verdura da mettere nel carrello

In questo mese l' orto è molto generoso e capace di preziosi regali per il palato . Rosso, arancione, verde acceso e giallo: sono davvero tanti i colori da mettere nel piatto , non resta che l'imbarazzo della scelta.

Albicocche:

super gustose eperfette per favorire un'abbronzatura dorata, al pari delle carote, sono ricche di vitamine A, B, C, PP e carotenoidi. Ne esistono diverse varietà, hanno una forma ovale e una buccia vellutata che va dal giallo chiaro all’arancio scuro. Questi frutti, grazie al loro apporto di vitamine e sali minerali, sono preziosi per la salute di occhi e pelle in quanto proteggono l’organismo dall’azione dei radicali liberi. Inoltre, le albicocche hanno un significativo contenuto di fibre, assai utili per pulire in profondità l’intestino quando si è in regime di dieta ipocalorica.

Amarene:

questi frutti deliziosi, con la buccia di un bel rosso intenso e la polpa chiara e succosa, oltre che straordinariamente buoni sono anche alleati di benessere. Contengono infatti buone quantità di ferro, calcio, magnesio, potassio e fosforo; vitamine del gruppo B, la vitamina PP, vitamina C e la provitamina A, che migliorano compattezza ed elasticità dei tessuti. L'amarena, rispetto alla "cugina" ciliegia, vanta una maggior concentrazione di sostanze antiaging, quali bioflavonoidi e antociani, che rafforzano i capillari e conferiscono all'epidermide un aspetto più sano e tonico. Le amarene poi sono un eccellente rimedio naturale per contrastare i gonfiori alle gambe e la ritenzione idrica.

Nespole:

ricche di vitamina A, C e del gruppo B, contengono anche carotenoidi, tannini, flavonoidi. Le nespole hanno proprietà antinfiammatorie, astringenti e diuretiche e regolarizzano la funzionalità intestinale grazie al buon contenuto di fibre, che promuove la peristalsi e l’eliminazione delle feci. Ricco di acqua e fibra, questo frutto favorisce il senso di sazietà, per cui è consigliato a chi deve dimagrire e deve seguire un regime alimentare ipocalorico, tenuto conto che le nespole apportano solo 30 kcal per 100 grammi di prodotto.

Mirtilli:

oltre che dolcissimi e deliziosi per il palato, i mirtilli sono straordinariamente amici del sistema cardiovascolare. Svariati farmaci e integratori contro le vene varicose e altri problemi dell’apparato circolatorio, infatti, sono a base di mirtillo. Tuttavia, questo frutto è un vero toccasana per tutto l'organismo: una assunzione regolare induce un importante effetto antiossidante che favorire i processi rigenerativi cellulari. I mirtilli, Inoltre, se consumati in concomitanza con i pasti, riducono l’assorbimento dei grassi.

Cetriolo:

questo ortaggio, originario dell'India, è composto per il 96% da acqua ed è pressoché privo di calorie, perfetto quindi per chi è a dieta. Tipicamente estivo, il cetriolo è delizioso da aggiungere all'insalata, ma è ottimo da consumare anche da solo. Grazie alle loro proprietà rinfrescanti e lenitive, i cetrioli si prestano a molti trattamenti di bellezza e sono particolarmente indicati soprattutto per le scottature solari.

Fagiolini:

dalla forma inconfondibile, queste leguminose sono una fonte preziosa di vitamine e di sali minerali. Contengono soprattutto le vitamine A e C, i sali minerali come il manganese, potassio e fosforo, oltre che una fonte di silicio, minerale meno conosciuto rispetto al calcio e al magnesio, ma ritenuto molto importante per la salute delle ossa e per la formazione del tessuto connettivo. I fagiolini sono anche antiossidanti naturali, grazie alla luteina e al beta carotene, e quindi contrastano i radicali liberi, spesso causa dell'invecchiamento precoce delle cellule. Gli antiossidanti e i flavonoidi presenti sono benefici per il cuore e per la circolazione e potrebbero anche risultare utili per proteggere l'organismo dalle infiammazioni.

Melanzane:

un prodotto dell'orto che non deve essere consumato crudo a causa delle sostanze tossiche che contiene, come la solanina. Ricche di sali minerali e di potassio, le melamzane sono un alimento ideale nel periodo estivo. La polpa di questo ortaggio ha una consistenza spugnosa formata al 90% da acqua, il che rende la melanzana particolarmente indicata in regimi alimentari ipocalorici.

Peperoni:

I peperoni sono la verdura che meglio rappresenta l’esplosione di gusto del periodo estivo: colorati, ricchi di proprietà benefiche e saporitissimi. Originari dell'America del Sud (Brasile), hanno un alto contenuto di vitamina C, maggiore perfino di quella presente negli agrumi: ottimi quindi per affrontare la spossatezza in questo periodo di cambio stagione. Tra i peperoni, quelli rossi sono preziosi grazie agli antiossidanti presenti, tra cui il betacarotene, utile per proteggere pelle e occhi. Anche questo ortaggio è indicato nelle diete dimagranti, essendo povero di calorie e composto al 90% di acqua, ma allo stesso tempo ha un sapore deciso; per renderlo più digeribile è sufficiente togliere la pelle che lo riveste, i semi e la parte bianca interna.