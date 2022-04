Health revolution: scopri i cinque pilastri per vivere a lungo (e bene)

Nel corso della storia il concetto di

1 - Nutrizione personalizzata:

attualmente, per longevità la scienza intende la possibilità di riuscire a raggiungere un'età avanzata pur mantenendo condizioni di vita che non ci fanno invecchiare. Tra le prime cose a cui prestare massima attenzione, vi è sicuramente l'alimentazione. Dal momento che ciascuno di noi è diverso, accanto a regole generali valide per tutti, occorre valutare un piano alimentare adeguato, che tenga conto delle necessità, degli obiettivi e della storia personale di ciascuno: una alimentazione che regali la giusta energia, la migliore forma fisica e mentale e che favorisca la buona salute del nostro intestino e del microbiota intestinale, che è diverso per ciascun individuo, proprio come il DNA, e che è fondamentale mantenere in costante equilibrio. La dieta mediterranea abbonda di ingredienti, quali cereali integrali, legumi, verdura, frutta e olio di oliva, che, abbinati nelle giuste proporzioni, mantengono il microbiota intestinale nella migliore funzionalità e garantiscono un buono stato di salute dell'organismo. Quanto all'epidermide, per un aspetto tonico e fresco, nel menù non devono mai mancare gli antiossidanti, quali ad esempio il coenzima Q10, presente in cereali, soia, noci; i polifenoli, che troviamo in uva, cioccolato, tè verde; l'acido lipoico, che è possibile assumere con carni rosse, patate, broccoli, spinaci. Infine, mai dimenticare una corretta idratazione per reintegrare l'acqua persa durante la giornata.

2 - Armonia interiore:

ogni giorno affrontiamo eventi di vita, situazioni, relazioni che ci mettono alla prova, ci fanno sentire sotto pressione, ci rendono irritabili o affaticati, "stressati". Lo stress è una reazione del corpo che si attiva quando ci troviamo in situazioni di tensione emotiva o fisica e, se attivo per periodi brevi, può essere positivo, per esempio quando ci aiuta in una situazione di reale pericolo; se invece dura a lungo, allora può danneggiare la salute. Per alleviare lo stress, può essere utile la meditazione, che favorisce l'aumento della serotonina, il neurotrasmettitore del buonumore, oltre che della melatonina, che favorisce il riposo e regala una migliore capacità di concentrazione unita ad una maggiore consapevolezza del proprio corpo e che aiuta a regolare le emozioni. Per trovare l'armonia interiore, è utile la mindfulness con cui raggiungere l'equilibrio fra corpo e mente senza rimuginare sul passato e senza l'ansia del futuro, con la consapevolezza del presente, cioè con l'ambiente circostante, i colori, i sapori e i profumi per assaporare ogni istante della nostra esistenza.

3 - Attività fisica:

si tratta di una parte integrante e irrinunciabile delle abitudini salutari per raggiungere l'obiettivo di una vita sana, in salute e soddisfacente. Avere uno stile di vita attivo non significa diventare atleti olimpici, quel che conta è introdurre una routine di movimento nelle nostre giornate: anche una semplice camminata, infatti, ha innumerevoli benefici, perché aiuta ad abbassare la pressione, a stancarsi in maniera sana equilibrando il ritmo sonno-veglia, allevia la pressione dell'ansia contribuendo a un innalzamento del tono dell'umore.

4 - Riposo:

il sonno è un requisito fondamentale per vivere in piena salute, anche se troppo spesso è sottovalutato. Anche se passiamo un terzo della nostra vita dormendo, non si tratta certo di tempo sprecato: di notte si riattivano funzioni vitali, ci si rigenera, si modificano le attività cerebrali e si elaborano le decisioni da prendere. Perfino la qualità del sonno dipende dalle nostre abitudini e perderne anche solo poche ore può avere effetti dannosi su attenzione, linguaggio, ragionamento e apprendimento. Per favorire il sonno ed il rilassamento è utile, oltre alla meditazione, concentrarsi sul proprio respiro per cercare di allontanare ansie e preoccupazioni: quando si impara ad ascoltare il proprio corpo, è più semplice allontanare le tensioni, ma naturalmente alcune buone prassi, come limitare la caffeina, praticare attività fisica, mangiare correttamente ed eliminare le distrazioni sono fondamentali per garantirsi un sono da dieci e lode.

5 - Integrazione alimentare e cosmetica:

in un programma di benessere mirato alla longevità, anche l'aspetto fisico riveste una grande importanza. La scienza e la moderna tecnologia applicate ai rimedi che offre la natura sono in grado di fornire preparati che ottimizzano la salute e la naturale bellezza contrastando l'invecchiamento precoce. L'alimentazione da sola, specialmente andando avanti con gli anni, non è in grado di fornire la quantità necessaria di sali minerali, vitamine ed altri componenti, specialmente se ci sono delle carenze: in questo caso, gli integratori alimentari costituiscono un potente strumento di supporto per l'organismo. Quanto alla pelle, le cui condizioni possono incidere anche sulla propria autostima e sui rapporti interpersonali, uno studio ha confermato che i fattori ambientali influenzano per ben l'80% l'invecchiamento cutaneo, mentre solo il 20% è predisposizione genetica. Per aiutare la pelle ad apparire più giovane più a lungo bisogna prendersene cura attraverso trattamenti cosmetici mirati e lo stile di vita. No quindi al fumo e all'eccessiva esposizione al sole senza adeguata protezione; puntiamo invece su cosmetici con ingredienti naturali che, grazie all’uso delle ultime tecnologie, consentono di dare vita a prodotti di qualità. Secondo la d.ssa Acquaviva, sono perfetti ad esempio quelli che contengono formulazioni a base di olio extravergine di oliva, ricco di vitamina A e vitamina E, utile per combattere l’invecchiamento cutaneo; con lo zafferano, ricco di benefici per la bellezza della pelle grazie alle sue proprietà antibatteriche, antimicotiche e antinfiammatorie; con il melograno, un frutto dalla potente azione antiossidante; con l'uva, che si distingue per i suoi effetti energizzanti, che stimolano la microcircolazione cutanea e contrastano l’invecchiamento della pelle, ideali per la cura della pelle maschile.