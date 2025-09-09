Settembre: perché anche i VIP scelgono di sposarsi in autunno

Settembre non è solo un mese scelto tra i dodici nel calendario, ma una vera dichiarazione di stile. Tra clima mite, colori avvolgenti e location disponibili, questo mese rappresenta la nuova frontiera del matrimonio elegante e romantico. Non a caso, sempre più coppie decidono di pronunciare il loro “sì” proprio in autunno, trasformando settembre nel mese dell’amore che si rinnova. Da Naike Rivelli a Ilaria D'Amico e perfino Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto proprio questo mese per le nozze.