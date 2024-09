Prima la cerimonia civile a Lucca, poi la festa in spiaggia in Versilia. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono promessi amore eterno e hanno festeggiato circondati da amici e parenti per tutto il fine settimana. Il beach wedding a Marina di Massa, nello stabilimento balneare della sorella dell’ex calciatore, luogo del cuore per la coppia, ha completato la due giorni di brindisi.