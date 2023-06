La modella si è sposata a Noto con Alessandro Nasi con cui fa coppia da 8 anni e da cui ha avuto nel 2020 la figlia Vivienne Charlotte . La cerimonia è stata preceduta la sera prima da una bellissima festa con tanti ospiti, poi sveglia all'alba per le nozze. Marito e moglie dopo il sì hanno sfilato per le strade della città siciliana a bordo di una Cinquecento bianca: i due si scambiano un bacio dolcissimo a favore di flash e al dito di lei si vede brillare la fede.

E' stato un sì romantico e dolcissimo quello di Alena Seredova e Alessandro Nasi: prima la firma in municipio e poi una festa con circa 100 ospiti in una tenuta all'aperto. La sposa ha indossato come da tradizione un abito bianco tutto ricamato, con generosa scollatura a cuore e maniche a sbuffo. La coppia ha scelto Noto per suggellare il loro amore perché era una città nella quale nessuno dei due aveva ricordi speciali. Testimone della sposa è stata Lavinia Borromeo, che ha fatto da cupido tra i due. Tra gli ospiti ci sono Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli, oltra alla famiglia di John Elkann al completo dato che il manager è cugino dello sposo (Alessandro è figlio di Andrea Nasi e di Daniela Remmert, è nipote del barone Carlo Nasi e Caterina Aniceta Agnelli). La modella, al secondo matrimonio dopo quello con Gigi Buffon, avrebbe preferito una cerimonia intima ma ha ceduto alle richieste di Nasi che sognava una festa in grande. Hanno aspettato la metà di giugno per permettere ai figli di lei di liberarsi dagli impegni scolastici e poi hanno coronato il loro sogno d'amore.

L'addio al nubilato Come da tradizione, prima delle nozze con Alessandro Nasi, Alena Seredova ha festeggiato l'addio al nubilato con le amiche. E' partita per un weekend a Napoli a base di allegria e lusso: il gruppetto ha soggiornato in un hotel 5 stelle e si è divertito tra cenette e regali piccanti.