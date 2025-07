L'amore breve che resta: perché d’estate sentiamo tutto di più

le relazioni estive ci ricordano chi eravamo in quei giorni, cosa abbiamo sentito, quanto siamo stati capaci di lasciarci andare. Sono amori che durano poco e tuttavia dicono molto: di noi, del nostro bisogno di connessione, del nostro desiderio di vivere pienamente. Perché l’amore, quando è vissuto intensamente, anche solo per una manciata di giorni, può avere un impatto profondo. E non è la durata a definirne il valore, ma la qualità dell’emozione che ci ha attraversato e che, in fondo, ci ha reso un po’ più vivi. Un esempio? E' quanto accade nel film "Call Me by Your Name", dove l’estate diventa teatro di un amore tanto breve quanto indimenticabile: certe relazioni si scolpiscono nel cuore non per quanto durano, ma per come ci cambiano. Anche solo per una stagione.