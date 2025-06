Relazioni d'estate: perché ci fanno così bene (anche quando finiscono)

viviamo in una società che premia ciò che dura, che resiste, che costruisce, eppure ci sono esperienze preziose anche nella loro fugacità. Un amore d’estate non è meno vero solo perché finisce: al contrario, spesso è proprio nel suo tempo limitato che rivela la sua bellezza, perché sa di vento caldo, di libertà, di un attimo che non tornerà. A volte si ricordano quegli amori non tanto per nostalgia, quanto per gratitudine. Perché ci hanno fatto battere il cuore, ci hanno riportato il sorriso, ci hanno fatto sentire vivi. E in fondo ci hanno insegnato che, anche solo per qualche giorno, è bello lasciarsi sorprendere.