Tonno prezioso: tante virtù nella semplice scatoletta

Alleato per il cuore: il tonno in scatola è una fonte economica di acidi grassi omega 3, sostanze che aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari e a tenere sotto controllo i trigliceridi e la pressione sanguigna, ma hanno anche effetti benefici sulla memoria e sull'umore. Il tonno contiene inoltre elevate quantità di fosforo, che promuove il corretto sviluppo di ossa e denti, e un elevato contenuto di potassio, che aiuta a prevenire l'ipertensione.



Perfetto per gli sportivi: il tonno in scatola contiene un elevatissimo contenuto di proteine nobili: ben 25 grammi ogni 100 di prodotto. Inoltre ci sono anche altri nutrienti poco conosciuti, ma fondamentali per il nostro organismo, quali la lisina e lo iodio, che lo rendono particolarmente adatto a chi opta per uno stile di vita improntato al benessere e al movimento fisico. Rispetto ad altri alimenti proteici, come latticini e carni bianche, il tonno è tra i più ricchi di lisina, un amminoacido che favorisce la sintesi proteica e che riveste un ruolo importante per la produzione di carnitina, cioè energia, durante l’attività sportiva.



Straordinario antiossidante: che sia sottolio o al naturale, il tonno in scatola rappresenta una delle più importanti fonti di selenio, importantissimo sale minerale: ne contiene infatti una quantità media doppia rispetto alle carni e consumarne una porzione di 100 grammi come secondo piatto copre fino al 90% del fabbisogno giornaliero. Il selenio agisce direttamente come antiossidante, combattendo i legami chimici che portano alla formazione dei radicali liberi e quindi contrastando l'invecchiamento precoce dell'organismo e una serie di reazioni all'origine dell'insorgere di molte forme tumorali; inoltre, il selenio preserva l’elasticità dei tessuti, migliorando l’azione del collagene.



Amico delle ossa: la vitamina D è fondamentale per prevenire l’osteoporosi, per aiutare il corretto funzionamento del sistema immunitario e di quello cardiocircolatorio. Una assunzione adeguata di vitamina D è pari a 15 microgrammi giornalieri per bambini, adolescenti ed adulti ed aumenta a 20 milligrammi nella quarta età, ovvero oltre i 75 anni. Tra tutti gli alimenti, i prodotti ittici in scatola e freschi sono davvero una preziosa fonte di approvvigionamento: il tonno in scatola, in particolare, contiene 16 microgrammi di vitamina D per 100 grammi di prodotto, un vero campione secondo solo alle aringhe.



Nemico degli sprechi: il tonno in scatola è un vero salvacena ed è il partner ideale anche per chi non è particolarmente abile ai fornelli. Se ne può fare scorta perché non scade mai: la sterilizzazione termica a cui è sottoposta la scatoletta metallica sigillata garantisce la salubrità e la conservazione, mantenendo inalterate le proprietà nutritive ed organolettiche del prodotto, che, è bene sottolineare, è assolutamente privo di conservanti. In ultimo, ma non meno importante, ricordiamo che grazie al contenitore in metallo o in vetro che si ricicla completamente, il tonno in scatola si conferma un vero e proprio paladino nella lotta contro lo spreco e i rifiuti.



Gusto e sapore a volontà: sono davvero tantissime le ricette facili, veloci e sfiziose a cui attingere per una cenetta all'insegna della salute e della buona tavola. Eccone qualcuna del nostro canale Cucina da cliccare e copiare:

dagli spaghetti al tonno, olive e sedano al Polpettone di tonno e patate, e poi gli spaghetti con polpettine di tonno e infine un grande classico, il vitello tonnato, un piatto freddo davvero goloso.