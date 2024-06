Sete di frutta: meglio il frullato, il frappé o lo smoothie?

IL CENTRIFUGATO E L’ESTRATTO – In questo caso non si utilizza il frullatore, ma l’estrattore o la centrifuga: in ambedue i casi non si aggiunge nulla alla semplice frutta, ma si beve direttamente il succo contenuto in essa. Nel caso del centrifugato, il succo si ricava grazie all’azione di una lama sottile che, girando ad altissima velocità, trita la frutta o la verdura e ne fa uscire il succo grazie al potere della forza centrifuga, filtrando infine il prodotto attraverso un setaccio a forellini. L’estrattore invece è un apparecchio basato su una vite senza fine che non trita gli alimenti, ma li schiaccia e li spreme, estraendone il succo. La differenza tra centrifugato ed estratto sta nella velocità di rotazione degli apparecchi e nel fatto che la centrifuga, durante il funzionamento, sviluppa calore, ossidando leggermente gli alimenti; produce scarti più abbondanti e più umidi, perché non tutto il succo viene spremuto. L’estrattore, invece, ruota più lentamente e, poiché lavora “a freddo”, conserva inalterate vitamine e altre sostanze benefiche. Produce circa il 20% di succo in più rispetto a una centrifuga.