La frutta più buona e sfiziosa per la sete d’estate

La grande set e delle giornate calde dell ’estate si placa solo con l’acqua , di cui il nostro organismo ha particolarmente bisogno, ma anche con la frutta e la verdura di stagione . Anguria, meloni, pesche, albicocche e frutti di bosco sono compagni colorati e dissetanti della tavola estiva e ci aiutano a conservare la corretta idratazione anche nelle giornate in cui sudiamo di più. Ci aiutano anche a reintegrare i sali minerali che disperdiamo con la sudorazione e, grazie al loro sapore dolce, si prestano a mix inediti e salutari con molti ortaggi: un modo gustoso e creativo per stuzzicare anche chi non ama la verdura.

LA FRUTTA NEL BICCHIERE – Frullati, estratti e centrifugati sono un modo piacevole per godere il buon sapore della frutta e consumarla in modo un po’ diverso dal solito. I frullati sono ottimi perché conservano le fibre della frutta, utili per la regolarità intestinale: nei mesi estivi per ottenere un composto più leggero, può essere utile sostituire nel bicchiere del mixer il latte con l’acqua. Evitiamo di aggiungere zucchero: la frutta è già dolce di per sé ed è più sano gustarla al naturale. Possiamo utilizzare qualsiasi frutto: ananas, melone, mela, albicocche, pesche, frutti rossi: la scelta cambierà il sapore e il colore della bevanda, per un tocco di allegria. Se invece preferiamo estratti o centrifugati, proviamo a miscelare frutta e verdura: un mix di kiwi, uva e lattuga ad esempio può offrire sapori sorprendenti; mela, albicocca e carota sono un abbinamento di sicuro successo e, grazie al betacarotene di cui sono ricchi questi ingredienti, particolarmente indicato per favorire l’abbronzatura. Un pezzetto di cetriolo regalerà alle nostre bevande un tocco fresco e acidulo, mentre, se vogliamo una nota vivace, un pezzetto di zenzero renderà piacevolmente “piccantina” la nostra bibita.

ACQUA AROMATIZZATA – Se vogliamo soddisfare la sete con qualcosa che abbia un tocco di sapore in più rispetto alla semplice acqua, possiamo preparare in casa un'acqua aromatizzata alla frutta che preferiamo: basta aggiungere a una caraffa d’acqua qualche fetta del frutto prescelto (limone, arancio, pesca, qualche foglia di menta o altro ancora), lasciar riposare per qualche ora in frigo ed ecco pronta una bevanda dissetante e sana. L'intensità di sapore si può regolare dosando i tempi di infusione e la quantità di frutta: in qualche caso, se abbiamo scelto un frutto la cui polpa tende a macerarsi, può essere opportuno filtrare il liquido prima di berlo.

INFUSI - Se siamo in cerca di qualcosa di pratico e veloce, possiamo preparare un semplice infuso, scegliendo tra le mille varietà proposte dal mercato e disponibili in pratiche bustine confezionate. Si preparano come il tè e sono deliziose da bere fredde e da portare con sé in una borraccia.

I PROTAGONISTI: FRUTTA E VERDURA PER TUTTI – Anguria e melone - Sono simboli dell’estate sono un ottimo modo per idratarci con gusto. Contengono infatti moltissima acqua, sono poveri di calorie e possono essere gustati in ogni occasione, perfetti per una merenda dissetante o per un fine pasto fresco e leggero. Al momento della scelta dei frutti, meglio farsi consigliare dal fruttivendolo, per cogliere il giusto livello di maturazione. Una volta a casa, è bene consumarli entro due o tre giorni dall’acquisto. Una buona notizia per quanto riguarda i semi dell’anguria: non serve scartarli con pazienza certosina, possiamo inghiottirli tranquillamente perché non creano problemi all’intestino che si limiterà ad espellerli. Non sono nocivi in alcun modo, anzi sono del tutto commestibili.

- Ananas – Se apprezziamo i sapori molto dolci, l’ananas è perfetta per noi: delizioso e dissetante, ha molte proprietà diuretiche e disintossicanti. Meglio preferire il frutto fresco a quello in scatola e al succo pronto perché questi ultimi contengono una grande quantità di zuccheri aggiunti. Se ne amiamo il succo, possiamo aggiungere una fetta a un bel frullato misto o a un estratto profumato.

- Frutti rossi - Sono un vero toccasana: contengono antocianine, utili per combattere i radicali liberi; stimolare il microcircolo e proteggere le pareti dei vasi sanguigni, regalando sollievo alle gambe affaticate dalle alte temperature. Possiamo mangiarli a colazione, aggiungerli a una macedonia o allo yogurt, o a un bel sorbetto fresco.

- Pesche – Sono ricche di carboidrati, proteine, fibre, vitamina A, calcio, fosforo, potassio, ferro e zinco. Hanno un ottimo potere saziante e poche calorie, per cui possiamo consumarle anche se vogliamo fare attenzione alla linea.

- Pomodori – Oltre ad utilizzarli in insalata, crudi a pezzetti sulla pasta o in una gustosa caprese, posiamo bere il succo in un aperitivo originale e salutista, oppure in un appetitoso gaspacho, per un mangia e bevi di gusto.