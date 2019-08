Estate: dissetarsi con la frutta più buona

ANGURIA E MELONE – Sono un vero simbolo della stagione calda e un ottimo modo per assumere liquidi con gusto. Contengono infatti moltissima acqua, sono poveri di calorie e sono quindi l’ideale per una merenda fresca e dolce, oppure per un fine pasto leggero e rinfrescante. Meglio scegliere frutti locali, facendosi aiutare per individuare la corretta maturazione, e consumarli entro un paio di giorni dall’acquisto.



ANANAS – Se amiamo il sapore dolce, è davvero il frutto pe noi: è delizioso, dissetante e anche disintossicante. Meglio evitare il succo pronto o le fette in scatola, perché contengono una grande quantità di zuccheri aggiunti. Se vogliamo berla, possiamo aggiungerne una fetta a un bel frullato misto o a un estratto profumato.



FRUTU ROSSI – Sono un altro toccasana dell’estate, grazie al loro alto contenuto di antocianine, utili per combattere i radicali liberi, e per dare sollievo alle gambe affaticate dalle alte temperature, dato che hanno la capacità di stimolare il microcircolo e proteggere le pareti dei vasi sanguigni. Possiamo mangiarli a colazione, per arricchire una macedonia o uno yogurt, aggiungerli a un frullato, o sopra a un bel sorbetto fresco.



ACQUA AROMATIZZATA – La frutta è ottima anche per aromatizzare l’acqua e renderne più gradevole il sapore. Basta aggiungere qualche fetta di limone a una caraffa d’acqua, lasciarla riposare per qualche ora in frigo ed ecco pronta una bevanda fresca, dissetante e sana. Lo stesso si può fare con un’arancia o una pesca tagliata a fettine, o con qualche foglia di menta: a seconda della quantità di frutta e dei tempi di infusione si può regolare l’intensità del sapore della bevanda. In alcuni casi, se la polpa del frutto tende a macerarsi nell’acqua, può essere consigliabile filtrare il liquido prima di berlo.



INFUSI FREDDI – Oltre al tè, meglio se di preparazione domestica per assumere meno zuccheri, possiamo preparare deliziose tisane estive a base di frutti rossi, limone e zenzero, agrumi o mille altri sapori. Basta esplorare le decine di proposte di infusi in bustina e scegliere quello che ci attrae di più. Si prepara in anticipo e si lascia raffreddare in frigorifero per qualche ora.



FRULLARI, ESTRATTI E CENTRIFUGATI – Se vogliamo frutta da bere, questo è il modo migliore per gustarla. Nel caso dei frullati, meglio aggiungere acqua anziché latte al composto nel bicchiere del mixer, per ottenere una bevanda più leggera. I centrifugati e gli estratti sono deliziosi anche mescolando frutta e verdura: un pezzetto di cetriolo aggiunto ad esempio a mele e pesche, conferisce un profumo gradevole e un senso di freschezza.



INSALATA E POMODORI – Sono ricchi di acqua e sinonimo di leggerezza: un’insalatona di lattuga, (o rucola o insalata riccia), carota e pomodori, consumata in apertura del pasto, ci trasmette un piacevole senso di sazietà e di freschezza e ci invoglia anche a mangiare meno durante il pasto. E all’ora dell’aperitivo, possiamo sempre provare un buon gazpacho.



LE RICETTE DI TGCOM – Scopri le proposte del Canale Cucina per goderti l frutta e la verdura anche nel bicchiere.

Smoothie alle fragole

Smoothie al kiwi e cetriolo

Smoothie con bacche di goji