Insalata: gli errori da non mettere nel piatto se vuoi dimagrire

Insalata: gli errori che la "appesantiscono" L'insalata è la regina dei pasti light, soprattutto d'estate. Basta evitare alcuni errori. Istockphoto 1 di 10 La più leggera è a base di sola verdura cruda e cotta. Istockphoto 2 di 10 Se aggiungiamo alimenti proteici, scegliamone uno alla volta: pesce, carne bianca o uova. Istockphoto 3 di 10 In alternativa sì anche a un po' di riso o cereali integrali, ad esempio la quinoa. Istockphoto 4 di 10 Per condire: succo di limone, aceto di vino o di mele, olio extravergine di oliva, da non versare direttamente ma da misurare con il cucchiaio. Istockphoto 5 di 10 I falsi amici:l'aceto balsamico è molto più calorico di quello di vino. Istockphoto 6 di 10 Cautela con il formaggio, compresa la mozzarella: non è così light. Istockphoto 7 di 10 Occhio al mais: non è una verdura ma un carboidrato. Istockphoto 8 di 10 No assoluto alla maionese, alle salse e all'insalata russa: la bilancia si vendicherà. Istockphoto 9 di 10 Una ciotola di insalata ricca può arrivare a contenere 800-1000 calorie. Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

GLI INGREDIENTI GIUSTI – Per essere davvero leggera e ipocalorica, l’insalata deve contenere solo verdura. Possiamo scegliere la varietà che preferiamo (lattuga, rucola, soncino, cicoria, indivia o altro ancora), aggiungere pomodori, peperoni crudi o cotti, carote, cetrioli o verdure cotte come spinaci, biete, fagiolini. Tutto quello che si aggiunge, ha un suo “peso”, del quale occorre essere per lo meno consapevoli. Per condire si può utilizzare del succo di limone, aceto di vino o di mele, oppure un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Quest’ultimo, però, non va versato nel piatto direttamente dalla bottiglia, ma misurato in un cucchiaio e poi aggiunto alla verdura: un “giro” di olio è già una quantità eccessiva se siamo a dieta.



I COMPLEMENTI – Sono quelli che rendono particolarmente invitanti le inalatone, specie nelle giornate più afose, ma vanno trattati con cautela e con consapevolezza. Se l’insalata costituisce il nostro pasto ed è quindi un piatto unico, possiamo aggiungere un uovo sodo, oppure del tonno al naturale, oppure della carne bianca tagliata a dadini o a straccetti, purché sia stata cotta alla griglia o al vapore. In alternativa, una piccola quantità di ricotta fresca o qualche pezzetto di salmone cotto al vapore o due o tre cucchiai di riso integrale o di cereali sempre integrali. In ogni caso, limitiamo la nostra scelta a un solo alimento proteico alla volta, alternandoli ogni giorno.



I FALSI AMICI – Sono buonissimi di sapore, sembrano leggeri e innocui per la linea, ma in realtà fanno lievitare il bilancio calorico del nostro piatto, tanto da poterli considerare dei veri e propri falsi amici a cui rinunciare senza impianti. I primi sono i formaggi, così freschi e invitanti nelle giornate estive, a cominciare dalla classica mozzarella. Ricordiamo che le varietà più ricche di calorie sono il parmigiano, la fontina, il brie e la scamorza. Un altro ingrediente “pericoloso” è il mais: non si tratta di una verdura, ma di un cereale e quindi appartiene alla famiglis dei carboidrati, tra l’altro con un indice glicemico piuttosto alto, e “pesa” di conseguenza. No anche all’aceto balsamico: il suo ottimo sapore non deve farci dimenticare che è molto ricco di zucchero e che contiene quindi molte più calorie dell’aceto di vino o di mele. Da consumare con moderazione anche le patate, ricche di farinacei, e l’avocado, anch’esso piuttosto calorico.



I NEMICI – Sono gli ingredienti da evitare assolutamente se non vogliamo compromettere l’equilibrio del nostro piano dietetico. Sono le salse, a cominciare dalla golosissima maionese, le creme speziate e i vari oli aromatizzati. Anche l’insala russa è da bandire senza esitazione: contiene in pratica tutto quello che si deve maggiormente evitare quando si vuole perdere peso. attenzione alle verdurine sott'olio, come carciofini, pomodorini, funghetti, e alle chips di vario genere. No infine ai wurstel, ai salumi e agli insaccati, veri e propri concentrati di sale e di grassi.



Insomma, non tutte le insalatone sono uguali e amiche della linea. Se alla fine di questa pagina ci sentiamo un po’ tristi pensando a quante cose buone dobbiamo togliere dalla nostra ciotola, possiamo consolarci con la consapevolezza che l’insalatona ricca e golosa che forse avevamo in mente sarebbe arrivata a regalarci anche 900-1000 calorie. A questo punto, è meglio optare per un classico piatto di pasta al ragù, che di calorie ne contiene solo 400.