Linea: come rimettersi in forma dopo gli stravizi delle Feste

IL FAI-DA-TE: SÌ O NO? – La dieta provata dall’amica o quella letta sul giornale (anche su Tgcom24, naturalmente), va bene se dobbiamo perdere quattro-cinque chili di peso al massimo. In tutti gli altri casi occorre metersi nelle mani di uno specialista, dietologo o nutrizionista, che sappia compilare un regime alimentare personalizzato e soprattutto completo e bilanciato, da poter seguire per un certo tempo. Se dobbiamo perdere peso in modo significativo, significa anche che dobbiamo rivedere le nostre abitudini alimentari e il nostro stile di vita: in questo caso una guida è indispensabile, per non nuocere alla nostra salute e, non ultimo, per non riacquistare immediatamente i chili persi, cadendo nella perversa spirale del cosiddetto effetto yoyo.



QUANTE CALORIE OCCORRE TAGLIARE? – Per perdere peso in modo efficace, circa un chilo a settimana, occorre “tagliare” circa 500 calorie al giorno sul totale che si introduce quotidianamente. Il calcolo del fabbisogno quotidiano è piuttosto complesso (per questo è opportuno affidarsi a un professionista e varia a seconda dell’età, del peso corporeo, del sesso e della quantità di movimento che si compie ogni giorno. In linea di massima, gli uomini hanno un fabbisogno superiore a quello delle donne e i giovani “bruciano” più delle persone di età più matura. In linea di massima possiamo dire che un uomo adulto che pesa 70 Kg e fa poca attività fisica ha bisogno di circa 2000-2200 calorie quotidiane, mentre se fa sport regolarmente può concedersene 2600. Una donna adulta che pesa 55 Kg e non fa sport deve fermarsi a 1800, mentre una sportiva avrà un fabbisogno di 2000-2300calorie. Un adolescente maschio ha bisogno di 2.400-2.700 calorie, mentre a una ragazza della stessa età ne bastano 2.200-2.500.



QUALI ALIMENTI VANNO EVITATI? - Gli zuccheri sono i primi cibi a cui dire no, sia sotto forma di dolciumi, che di bevande alcoliche e bibite gassate o dolcificate. No anche ai grassi polinsaturi, alle fritture e in generale ai condimenti ricchi e alle preparazioni troppo elaborate. Se vogliamo perdere peso, meglio limitare il consumo di pane, pasta e patate, e rinunciare alla frutta troppo zuccherina e a quella secca, conservando cinque o sei mandorle al giorno da consumare a colazione o come spuntino.



NON SALTARE I PASTI, SPECIE LA PRIMA COLAZIONE – Saltare un pasto non aiuta a risparmiare calorie, anzi ci farà arrivare così affamati all’appuntamento successivo con la tavola a spingerci a mangiare molto di più. Gli esperti suggeriscono anche di dedicare una cura particolare alla prima colazione: se cappuccio e brioche decisamente sono da evitare, un buon caffè o una tazza di tè verde o anche di latte scremato, accompagnate da due fette biscottate o una fettina di pane integrale tostato, sono indispensabili per affrontare la mattinata. Non sono da trascurare gli spuntini d metà mattina e metà pomeriggio: un frutto o uno yogurt magro sono ideali.



ACQUA E DINTORNI – Se le bibite sono delle vere bombe caloriche, non è così per l’acqua, unico alimento davvero a calorie zero. Assicuriamoci di berne almeno un litro e mezzo al giorno (ma due litri sarebbe meglio, salvo diversa indicazione del medico). Per aiutare il palato e renderla più gradevole, possiamo aggiungere un po’ di succo di limone (naturalmente senza aggiungere zucchero!): il limone, specie se consumato al mattino a digiuno, ha la capacità di regolare l’equilibrio alcalino del nostro organismo. Si anche alle tisane e al tè, meglio se verde e deteinato. Un grande bicchiere d’acqua o di una bevanda calda ha anche la capacità di placare, almeno per qualche tempo, il senso di stomaco vuoto e di farci arrivare, senza sgarri, al pasto successivo.



MOVIMENTO – E’ il migliore amico della linea. Non occorre sfinirsi in palestra, anche se la pratica sportiva è il meglio che possiamo fare: se non abbiamo tempo e voglia di andare in palestra possiamo camminare il più possibile (i famosi diecimila passi al giorno sono sempre un buon indicatore), fare le scale a piedi tutte le volte in cui è possibile, andare in ufficio o a fare shopping utilizzando la bicicletta invece dell’auto o dei bus. Mezz’ora al giorno di attività fisica aerobica può farci bruciare anche 250 calorie, limitando i sacrifici da fare a tavola.