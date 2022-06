Estate e cibi idratanti: l'acqua è buona da mangiare

Il nostro corpo è composto in gran parte di acqua , il cui ruolo è fondamentale in molti processi, a cominciare dall’eliminazione delle sostanze di scarto che si creano nei vari processi organici. Senza l’acqua non potremmo mantenere i tessuti idratati e in efficienza, la pelle morbida ed elastica, e i processi mentali lucidi e reattivi. I classici due litri al giorno sono fondamentali, specie in queste giornate di grande caldo, ma oltre a riempirne il bicchiere, possiamo metterle l’acqua anche… nel piatto, con alcuni alimenti che ne sono molto ricchi e che possono essere particolarmente gradevoli in queste giornate torride.

e lasono i nostri principali alleati per idratarci mangiando. Alcune varietà sono composte di acqua fino al 90% del loro peso, e questo le rende nostre alleate speciali. L’acqua che assumiamo con i vegetali ha tra l’altro la proprietà di svolgere attività idratante e depurativa senza essere intrappolata nei tessuti, incrementando eventuali ristagni idrici. Oltre che di acqua, la frutta e la verdura sono ricchi di, die diutili per la salute delle cellule e dell’intero organismo. Sono utili anche per regolare l’equilibrio idrosalino e ridurre alcuni effetti negativi dellamolto abbondante, come crampi muscolari, capogiri e senso di stanchezza. Ecco allora i dieci alimenti più idratanti per l’estate.

ANGURIA

– Bel colore rosso, sapore dolce e fresco, poche calorie: l’anguria è davvero la regina dell’estate. Oltre ad assicurare elevate quantità di acqua, questo frutto contiene minerali come il potassio e il magnesio, utili per attenuare le conseguenze della sudorazione elevata.

POMODORO

– Sono composti al 90% di acqua. Contengono inoltre fibre, utili per la regolarità intestinale, e si prestano a mille contorni freschi e colorati.

SPINACI

– Anche gli spinaci, come tutte le verdure a foglia verde, forniscono un buon apporto di acqua. A questa si aggiungono molti minerali, tra cui il ferro e il magnesio utili per combattere tra l’altro, il senso di affaticamento legati al grande caldo.

MELONE

– Anche il melone è costituito di acqua per il 95% del suo peso, e in più contiene potassio, magnesio e betacarotene, come mostra il suo bel colore arancione. Lo possiamo gustare come frutto, a fine pasto, oppure in abbinamento ad alimenti salati.

KIWI

- Ricco di acqua e clorofilla, ha un buon effetto detox. È molto ricco di vitamina C e ha un’ottima azione idratante.

LATTUGA

- La lattuga è ricchissima di acqua e fibre, amiche della regolarità intestinale; contiene inoltre alcuni antiossidanti, tra cui la quercetina, e acidi fenolici. Soprattutto è ricco di molte vitamine, in particolare la A, la C e la K e la E: insomma è la base perfetta per le nostre insalatone estive.

CETRIOLO

– Il suo gusto fresco e inconfondibile è il tocco perfetto per tanti piatti estivi. È composto quasi interamente di acqua, ma contiene anche potassio e fibre.

PEPERONE

–Ottimo alleato dell’idratazione, è ricco di vitamina C e vitamina E: contiene inoltre betacarotene, un antiossidante utile contro l’invecchiamento della pelle. Oltre ad aggiungerlo all’insalata, possiamo guastarlo in un croccante pinzimonio.

SEDANO

– Sfizioso da sgranocchiare con l’aperitivo o per un tocco croccante all’insalata, garantisce un buon apporto di acqua e sali minerali, soprattutto potassio, magnesio e fosforo; ha un effetto rinfrescante e diuretico.

PAPAYA

– È un frutto quasi magico, oltre che delizioso. È ricchissimo di acqua, quindi molto dissetante, e ha un bel colore arancione che mette allegria. Oltre ai soliti potassio e magnesio, contiene rame, acido pantotenico (vitamina B5), le vitamine A, C ed E, flavonoidi e betacarotene.