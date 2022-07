Dieta e silhouette: hai mai provato la colazione salata?

Del resto, cambiare le abitudini è un esercizio che richiede impegno e costanza, soprattutto se si vogliono ottenere risultati concreti e visibili fin dalla prova costume . Va detto però che, se la proposta è appetitosa e stuzzicante anche la colazione salata , pur se non risulta quella più gradita, può diventare invitante e sicuramente la migliore per rimettersi in linea per esibire un fisico da dieci e lode sotto l'ombrellone.

Non solo cappuccino e brioche

: quando fa molto caldo, e il metabolismo rallenta, l'attenzione alla dieta e all'alimentazione è ancora più importante. Sebbene non rientri tra le tradizioni di casa nostra, anche la colazione salata ha il suo perché e lo sanno i tanti che la preferiscono a biscotti e torte fatte in casa. Per una remise en forme come si deve, la colazione ideale dovrebbe sempre includere delle proteine perché danno il giusto apporto di energia all'inizio di giornata e inoltre, per le persone con un metabolismo normale, può essere un ottimo ausilio per perdere peso e ristabilire un corretto apporto calorico.

Un bel pieno di energia:

inutile nasconderlo, eliminare l'eccesso di zucchero e fare a meno delle golose torte e delle brioche croccanti a cui siamo abituati non è proprio così semplice. Tuttavia, fatto lo sforzo iniziale, ci vorrà davvero poco per abituarsi ed è possibile rendersi conto in breve tempo di quanto ci si sente più energici, senza patire non sentiremo i morsi della fame e, grazie al minor quantitativo di zucchero, provare anche una gradevole sensazione di leggerezza. Val la pena di ricordare che circa il 20% delle calorie giornaliere dovrebbero essere consumate proprio con la prima colazione: grazie al senso di sazietà sarà facile evitare gli spuntini, super pericolosi se si desidera tenersi a dieta e rimettersi in linea.

Proteine sì, ma senza eccedere:

la colazione è forse il pasto più importante nella giornata e l’introduzione di proteine nell'appuntamento mattutino deve comportare una riduzione delle stesse a pranzo. Per partire col piede giusto, meglio evitare troppi affettati che, anche se appetitosi, sono molto salati e ricchi di grassi saturi; sì invece a uova sode o fritte, focaccia o pane integrale, un po' di prosciutto crudo o bresaola, torte salate con verdure, frutta secca, bevande vegetali o ancora lo yogurt naturale. La parola d'ordine in questo caso è alternare, perché colazione salata sì, ma monotona mai.

Esempi di colazione salata:

a questo punto la domanda è cosa mangiare per una prima colazione salata, ma ghiotta? La regola principale a cui attenersi è quella di garantire ogni giorno una proposta più sana e dietetica, che sia ricca di fibre, di proteine, grassi e sali minerali, senza dimenticare il gusto e il piacere del palato. Ecco allora qualche suggerimento appetitoso e sano.

1 - Il toast:

per cominciare, un vero classico. Perfetto con prosciutto cotto è gustoso, fragrante e deliziosamente insaporito dal formaggio. Per una punta di sapore in più, possiamo osare il toast salato con avocado e salmone,nutriente, invitante e facilissimo da preparare.

2 - Uova, sode o da bere

: le uova sono ricchissime di proteine e anche di vitamine, assolutamente ideali per iniziare la giornata alla grande. Si possono gustare sode, alla coque oppure strapazzate, magari con un po' di prosciutto e pomodoro o anche accompagnate dal formaggio o da qualche frutto fresco di stagione.

3 - Crostini al pomodoro:

i pomodori sono una fonte straordinaria di vitamine, ottimi antiossidanti grazie al contenuto licopene, e contengono potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K e folati. Una bruschetta preparata con pomodoro fresco, origano o basilico fresco e olio EVO sarà super gustosa e ideale soprattutto quando le temperature inizieranno ad alzarsi. La variante gourmet? Proviamo le Bruschette ai fichi, pancetta e rosmarino: sfiziose e saporite sono davvero irresistibili.

4 - Focaccia:

fa parte dei nostri ricordi e del nostro presente, la merenda per chi va a scuola e lo spuntino per mettere a tacere lo stomaco. Se si è a casa è possibile prepararla facilmente, per esempio seguendo la ricetta della barese , un lievitato salato tipico della Puglia realizzato con un impasto alto e soffice con le patate lesse e un condimento di pomodorini, olive nere e origano, oppure la Schiacciata veloce alle cipolle , una ricetta molto facile e pratica per consumare con gusto un ortaggio dalle mille virtù.

5 - Torta salata: