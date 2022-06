Tarte tatin ai pomodorini

DIFFICOLTA facile

Esistono molte diverse tipologie di pomodori: ognuna ha il suo gusto e sapidità e per ciascuna è più indicato un diverso impiego. In questa scenografica ricetta, la dolcezza il colore e la grandezza dei pomodorini, garantiscono un risultato di sicuro effetto sia per quanto riguarda il gusto che per quanto concerne la presentazione finale. Colore, sapore e allegria in tavola grazie ad un prezioso ingrediente base di cui troverete tante altre ricette nel numero di giugno di Cotto e mangiato Magazine.