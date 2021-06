Benessere: le zuppe detox ideali per una dieta estiva bilanciata

Secondo una ricerca, consumare zuppe a base di brodo vegetale due volte al giorno è l’ideale per assumere un quantitativo calorico modesto e perdere fino a sette chili di peso in un anno. A temperatura ambiente o fresche di frigorifero , le zuppe sono perfette per le giornate estive come antipasto ed anche come piatto principale .

Zuppe, alleate della remise en forme: la scienza parla chiaro. Secondo gli studiosi americani della Pennsylvania State University, che hanno condotto una ricerca sui benefici della corretta alimentazione, è confermata l’importanza di mangiare zuppe a base di brodo almeno due volte al giorno. Grazie al consumo di questo piatto, infatti, si hanno maggiori possibilità di perdere peso, fino a sette chilogrammi, rispetto a chi invece assimila la medesima quantità di calorie sotto forma di snack, per esempio. Consumare una zuppa fredda significa assimilare un cibo nutriente che soddisfa il palato, mentre il contenuto di fibre delle verdure, che compongono la zuppa e che hanno un apporto calorico ridottissimo, sono capaci di regalare un appagante senso di sazietà.

Zuppe, protagoniste dei social network: in estate sentire il desiderio di rimettersi in forma per affrontare a testa alta la prova costume è del tutto normale e comprensibile. Tra diete personalizzate e suggerimenti colti qua e là, il piatto che spicca su tutti per i suoi effetti positivi e per proprietà benefiche è proprio la zuppa, semplice e deliziosa. Piatto gustoso e di facile preparazione, spopola sui social al punto che su Instagram l’hashtag #detoxsoup conta quasi tredicimila contenuti pubblicati.

Zuppe, per un’azione detox: le zuppe sono un alimento perfetto per disintossicare l’organismo se abbiamo ecceduto coi grassi, soprattutto saturi, o con gli zuccheri semplici e i conservanti, oppure ancora se si è fatto uso di farmaci, oltre magari ad avere cattive abitudini, quali il fumo di sigaretta o il consumo di alcool.

Zuppe, tanti ingredienti in un mix perfetto: è proprio grazie alle diverse combinazioni tra gli ingredienti di stagione che le zuppe sono in grado di integrare contemporaneamente tutte le sostanze presenti, come fibre, minerali, vitamine e antiossidanti, in modo da ripristinate l’equilibrio perso, depurando e migliorando il funzionamento di intestino, fegato e pancreas, messi sotto stress da abitudini non proprio ideali per la buona salute del nostro organismo.

Zuppe, per una idratazione al top: la zuppa, se realizzata con prodotti genuini, è ideale anche per garantire la corretta idratazione nelle calde giornate estive e, allo stesso tempo, perfetta per tenere sotto controllo l’appetito: secondo Marco Roveda, il pioniere del biologico, le zuppe sono inoltre perfette anche per soddisfare le esigenze dei consumatori, sempre più attenti ad assumere un’alimentazione sana e bilanciata.

Zuppe, la classifica per l’estate: tra le dieci zuppe detox più indicate per la stagione calda, troviamo la okroshka, la classica zuppa estiva russa, il celeberrimo gazpacho con pomodoro e avocado, la zuppa di piselli con avocado e acqua di cocco, la zuppa detox con pomodoro e curcuma, la zuppa cremosa alla barbabietola, la zuppa di spinaci, ottima come disintossicante, la zuppa di carote crude, la green Detox Soup, con patate dolci, porri e spinaci, la zuppa di asparagi, spinaci e quinoa e infine un grande classico, la zuppa di patate.