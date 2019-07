Cromie, i colori del Sole: l installazione a Napoli di Salvatore Iodice

Un centinaio di camicie, stese in un vicolo di Napoli, come tele su cui far riflettere i colori del sole, dal giallo, all'ocra fino al rosso intenso. E' questa l'installazione di Salvatore Iodice che illuminerà tutta la strada da via Toledo a Vico Due Porte dal 12 al 14 luglio. "Cromie, i colori del sole dallo zenit al tramonto" è un progetto artistico realizzato in collaborazione con Sole, brand di Reckitt Benckiser, leader nel settore dell'igiene e della pulizia della casa. All'inizio del vicolo, un punto d'osservazione permetterà di avere una visuale privilegiata su tutta l'installazione. L'obiettivo dell'artista e del brand Sole è quello di sensibilizzare sull'uso sostenibile delle risorse energetiche. Stendere i panni al sole, un gesto semplice e quotidiano, mette in luce l'importanza di prendersi cura in modo responsabile di tutto ciò che ci circonda.