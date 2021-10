"Cicatrici": a Milano una mostra per ripartire dalle ferite della pandemia

Trasformare le ferite lasciate dalla pandemia in un nuovo inizio. È questa l'idea da cui è nata "Cicatrici Milano - L’arte di ripartire" , la mostra collettiva promossa da "Il Bullone" , fondazione no profit che attraverso l'inclusione lavorativa di ragazzi affetti da patologie gravi o croniche sostiene la responsabilità sociale di individui, organizzazioni e aziende.

L'esposizione si terrà dal 26 al 31 ottobre nell’Atrio della Triennale di Milano, dove verranno svelate le opere realizzate dai B-Liver, i ragazzi della fondazione, insieme all'artista Giuditta "Gilli" Ravalli. Dopo il successo della prima edizione del 2018, "Cicatrici" si rinnova per assumere le dimensioni di un progetto collettivo che coinvolge l'intera città e i suoi abitanti.

Anche se la mostra si svolgerà solo nell'ultima settimana del mese, la prima tappa del progetto è partita già dal 16 ottobre e si concluderà il 23 ottobre. Durante questo periodo cinque piazze dell’area urbana - Piazza del Carmine, Piazza Leonardo da Vinci, Piazza Tre Torri, Piazza XXV Aprile, Largo Gemelli - accoglieranno le opere, protette da un velo, per instaurare un dialogo, animato dai ragazzi del Bullone, con il territorio.

I B-Livers hanno "dipinto" su una Venere di Milo e un David di Michelangelo, stampati in 3D a grandezza umana - con la collaborazione del laboratorio del Politecnico di Milano +Lab -, le cicatrici che la pandemia ha lasciato sulla loro pelle. "Le icone della bellezza che - spiega la fondazione - anche questa volta, dopo il successo di "Cicatrici Original", hanno fatto da "tela" alle nostre riflessioni, alla creatività dell’artista e designer Giuditta “Gilli” Ravalli, alla forza delle Onlus e degli ospedali, alle risorse umane delle aziende coinvolte nel progetto e a una Milano che si rialza per lasciare un segno, che non sia solo una ferita". Da questo lavoro sono nate le cinque opere che verranno svelate a partire dal 26 ottobre.

Non solo, chiunque vorrà potrà prendere parte alla mostra raccontando la propria cicatrice. Sal sito web del progetto è infatti possibile scaricare attraverso una donazione l'immagine di una delle due opere e realizzare a partire da questa il proprio "bozzetto" che potrà essere consegnato tramite il sito o direttamente alla mostra. I disegni, come piccoli tasselli di un puzzle più grande, verranno esposti insieme alle opere dei B-Livers, “dando vita, un pezzo alla volta, all'opera collettiva di Cicatrici Milano”. I fondi raccolti verranno investiti nella formazione professione dei ragazzi della fondazione.