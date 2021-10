Milano, "Frammenti" è la mostra di Tullio Pericoli a Palazzo Reale

Il percorso espositivo si concentra principalmente sul paesaggio, uno dei suoi soggetti preferiti - soprattutto nel corso dell'ultimo ventennio -, con opere di grande impatto, dove lo studio dei luoghi è filtrato da una profonda rielaborazione personale e da dove a tratti affiora anche il riferimento ad artisti come Rembrandt o Klee.

"Dipingo paesaggi - scrive Pericoli - per apprendere la loro lingua e leggere le loro pagine. Una lettura che parte sempre dalla geologia. Li dipingo anche per ricordare che non ci si può e non ci si deve liberare della memoria, per seguire una storia che strato sotto strato si snoda per tempi infiniti. Ma questo forse non è del tutto vero. Non dipingo paesaggi per fare paesaggi. Li dipingo soprattutto per il piacere di dipingere, e di fare un quadro dopo l’altro".

E' per questo che colli e campi sono intessuti di filari, alberi e arature, sono trapunti di punti e di linee a stenografare non le forme, ma l'emozione che inevitabilmente affiora dai ricordi e dalla bellezza di una visione che parla agli occhi e prima ancora al cuore.

Più che di luoghi sarebbe forse meglio parlare di sogni costruiti con segni sottili tra i quali Pericoli deposita, come carezze, delicate pozze di colore. La sua è una geografia pensata e trascritta con una grafia corsiva, a tratti rada e a tratti fitta, ma sempre viva, che segue un alfabeto che suggerisce la forma intima delle cose.

Dopo i paesaggi non si possono dimenticare i numerosi ritratti dedicati ai personaggi della cultura, da Montale a Calvino, da Proust a Beckett, fisionomie fedeli e al tempo stesso trasfigurate, dipinte con quel tratto leggero e originale che è valso a Pericoli l’attenzione e l’unanime apprezzamento internazionale.

Non si devono tralasciare neppure le sue incursioni nel teatro, con le messe in scena di opere per l'Opernhaus di Zurigo e il Teatro alla Scala di Milano. "Guardate bene una sua tela - scrive Giuseppe Montesano nel bel catalogo monografico edito da Skira -, un paesaggio o un ritratto o un frammento: guardatelo con lo sguardo imprevisto che si sorprende e con lo sguardo contemplatore che si lascia sommergere… Pericoli ragiona per contatti e lega un albero a un cosmo, un fiore a un sasso, un occhio a un dito, una parola a un mare, uno sgraffio a un pensiero, un teorema a una passione, una linea a un buio, un bambino a un sogno…".

TULLIO PERICOLI: FRAMMENTI

Palazzo Reale, Milano

13 ottobre 2021 – 9 gennaio 2022